Ryanair тихо подняла цены

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Спустя два месяца после введения новых правил провоза багажа, бюджетная авиакомпания Ryanair тихо поднимает цены, сообщает Mirror.co.uk.

Если вы хотите путешествовать не только с небольшой сумкой, но и с чемоданом (до 10 кг), это обойдется вам дороже.

Вступили в силу новые правила авиакомпании Ryanar для провоза багажа : только одну небольшую сумку, которая помещается под сиденьем (40 x 20 x 25 см), можно провезти бесплатно. Для тех, кто хочет путешествовать с чемоданом (до 10 кг), есть два варианта: купить приоритетную посадку (багаж можно внести в салон) или положить чемодан в багажное отделение. Приоритетная посадка в ноябре стоила 6 евро, сейчас — от 6 до 10 евро. Доставка чемодана в багажное отделение в настоящее время стоит от 10 до 12 евро (в ноябре это стоило 8-10 евро).

Не ясно, когда изменились цены Ryanair — авиакомпания не распространяла никаких официальных уведомлений или предупреждений для пассажиров.