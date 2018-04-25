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Ryanair тихо подняла цены

Фото из открытых источников

Спустя два месяца после введения новых правил провоза багажа, бюджетная авиакомпания Ryanair тихо поднимает цены, сообщает Mirror.co.uk.

Если вы хотите путешествовать не только с небольшой сумкой, но и с чемоданом (до 10 кг), это обойдется вам дороже.

Скриншот сайтa www.ryanair.com

Вступили в силу новые правила авиакомпании Ryanar для провоза багажа : только одну небольшую сумку, которая помещается под сиденьем (40 x 20 x 25 см), можно провезти бесплатно. Для тех, кто хочет путешествовать с чемоданом (до 10 кг), есть два варианта: купить приоритетную посадку (багаж можно внести в салон) или положить чемодан в багажное отделение. Приоритетная посадка в ноябре стоила 6 евро, сейчас — от 6 до 10 евро. Доставка чемодана в багажное отделение в настоящее время стоит от 10 до 12 евро (в ноябре это стоило 8-10 евро).

Не ясно, когда изменились цены Ryanair — авиакомпания не распространяла никаких официальных уведомлений или предупреждений для пассажиров.

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