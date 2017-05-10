Рыбный день

Маринованная скумбрия

Скумбрия свежемороженная – 3 шт., лук репчатый – 3 головки, чеснок – 3 зубчика, уксус – 3 ст. л., масло растительное – 2 ст. л., соль – 1 ст. л., лист лавровый – 2-3 шт., перец душистый (горошек) – 1 ч. л., сахар – 1 ч. л., смесь перцев.

Замороженную рыбу нарезать на кусочки, репчатый лук – кольцами, очищенный чеснок –пластинками. Все ингредиенты перемешать с приправами: душистым перцем-горошком, молотой смесью перцев. Залить столовым или яблочным уксусом и любым растительным маслом, лучше использовать оливковое. В маринад можно добавить немного лимонного сока, по вкусу.

Маринованную скумбрию с луком можно подать к столу через 20 минут или разложить в банки и поставить на сутки в холодильник. В процессе маринования содержимое банок два раза встряхнуть.

Филе трески в кефирном кляре

Филе трески – 400 г, сок лимонный – 1 ч. л., специи для кляра, яйца – 1 шт., кефир – 1/2 стакана, сода – 1/3 ч. л., сахар – 1 щепотка, соль – 1 щепотка, мука.

Треску нарезать на кусочки, кости удалить. Заправить специями, полить свежим лимонным соком. Для приготовления кляра смешать кефир, пищевую соду. После появления пузырьков влить сырое яйцо, всыпать сахарный песок, пшеничную муку, посолить по вкусу. Тесто должно быть похоже на жидкую сметану. Каждый кусочек рыбы обмакивать в кляр и обжаривать на сковороде на растительном масле с двух сторон.

Совет: перед подачей можно выложить рыбу на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира. Полить бальзамическим уксусом. На гарнир – нарезка из свежих овощей, спаржа, в зимнее время – сушеные помидоры, соленья или маринады.

Карп в пиве

Карп – 1,5 кг, уксус 3% – 100 г, гвоздика – 20 шт., лимон – 1/2 шт., пиво крепкое – 1 стакан, сухари – 1/3 стакана, масло сливочное – 1 ст. л., сахар – 1 ч. л.

Порезать на куски довольно крупного карпа, подсолить, присыпать перцем, уложить в сотейник, залить уксусом, положить бутоны гвоздики, дать постоять полчаса. Влить ложку масла, добавить сухари и пиво, варить карпа до полной готовности, в конце положить лимонную цедру и чуть сахара, при подаче полить рыбу соусом.

Дорада с травами и чесноком

Дорада/карась морской – 650 г, лимон – 1 шт., масло оливковое – 3 ст. л., чеснок – 6 зубчиков, розмарин – 4 веточки, базилик – 1/2 ч. л., орегано – 1/2 ч. л., майоран – 1/2 ч. л., тимьян – 1/2 ч. л., шалфей – 1/2 ч. л., сахар – 1 щепотка, перец розовый молотый, перец черный молотый, соль.

Зубчики чеснока очистить, разрезать пополам и немного обжарить на оливковом масле. Морского карася посолить, натереть сухими травами – орегано, тимьяном, шалфеем, базиликом и майораном, оливковым маслом. Смесь черного, розового и зеленого перца – по вкусу. С одной стороны тушки сделать глубокие поперечные надрезы, вложить тонкие дольки лимона. Внутрь рыбы – свежий розмарин и обжаренный чеснок.

Тушки положить на противень, его нужно предварительно застелить бумагой для выпечки. Полить рыбу маслом, которое осталось после обжаривания чеснока. Приправить щепоткой сахарного песка. Печь при температуре 210º С в течение 25-35 минут. При подаче украсить дораду дольками лимона и веточками свежего розмарина.

Совет: рыба дорада хорошо сочетается с соусами на основе белого вина, лимонов с маслом, оливками, томатами. Гарнир – рис, спаржа. Идеальный вариант напитка к блюду – белое бургундское или другое сухое вино.

Маринованный хек по-домашнему

Хек – 1 кг, лук репчатый – 4-5 головок, перец черный молотый, масло растительное, уксус, соль.

Порезать рыбу на порционные кусочки и засыпать солью. Убрать рыбу в прохладное место на половину суток. Достать рыбу из соли и промыть под проточной водой. Залить на 5 часов 6% уксусом. Если уксус 9%, то разбавить его водой наполовину. В банку или контейнер выложить рыбу, затем посыпать перцем, потом выложить слой лука. И так чередовать. Залить емкость с рыбой растительным маслом и оставить хек мариноваться еще на 12 часов.

Совет: точно время каждого этапа в этом рецепте можно не выдерживать. При желании можно его сокращать или, наоборот, увеличивать. На вкусе это не отразится.

Филе трески под соусом бажи

Бажи – это густой грузинский соус из грецких орешков. Этот соус уникальный, его можно сочетать с рыбой, курицей, вареными яйцами, цветной капустой.

Филе трески – 500-600 г, орехи грецкие – 200 г, чеснок – 1-2 зубчика, кинза – 1 пучок, перец черный молотый, масло растительное, приправы, соль.

Пропустить через мясорубку чеснок и грецкие орехи. Положить все в глубокую емкость и медленно вливать питьевую воду, помешивая. Воду использовать холодную, чтобы не горчили орехи. Масса должна стать средней по густоте, посыпать приправы по вкусу (кинзу, уцхо, соль, сунели, перец). Можно положить грузинскую аджику.

Обжарить филе трески на сковороде со всех сторон. Промокнуть рыбу салфетками, чтобы убрать масло, переложить в глубокую посуду. Налить соус, отставить минут на тридцать. Подавать филе трески под соусом бажи в холодном виде. Украсить зернами граната.

Метки: N19 (1159) 11 мая, рыба