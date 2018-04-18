  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.18 Текущий номер: N15 (1207) 12 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Рынок бывших в употреблении автомобилей в Литве вырос на 4%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 18, 17:00   |   Комментариев: 0

В первом квартале этого года в Литве было зарегистрировано 38,8 тыс. ввезенных легковых автомобилей, бывших в употреблении – это на 4,1% больше, чем в январе-марте  2017  года (37,3 тыс.).

Средний возраст таких автомобилей 12,3 лет, сообщила компания  AutoTyrimai, ссылаясь на данные предприятия автореестра Regitra. Работающие на дизеле автомобили составили 75% ( в январе-марте 2017 года – 76%).

В этом году 62,5 тыс. использованных автомобилей были перегистрированы в связи со сменой владельцев (на 7,1% больше, чем в январе-марте прошлого года), их средний срок пробега 15 лет.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿