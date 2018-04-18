Рынок бывших в употреблении автомобилей в Литве вырос на 4%

В первом квартале этого года в Литве было зарегистрировано 38,8 тыс. ввезенных легковых автомобилей, бывших в употреблении – это на 4,1% больше, чем в январе-марте 2017 года (37,3 тыс.).

Средний возраст таких автомобилей 12,3 лет, сообщила компания AutoTyrimai, ссылаясь на данные предприятия автореестра Regitra. Работающие на дизеле автомобили составили 75% ( в январе-марте 2017 года – 76%).

В этом году 62,5 тыс. использованных автомобилей были перегистрированы в связи со сменой владельцев (на 7,1% больше, чем в январе-марте прошлого года), их средний срок пробега 15 лет.

BNS

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