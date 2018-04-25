Рынок кредитования: тенденции

🔊 Воспроизвести

Небанковский финансовый сектор Литвы демонстрирует зрелость: обзор рынка потребительских кредитов конца 2018 года показал, что жители Литвы берут кредиты реже, но суммы стали больше.

Сократилось число желающих взять кредит «до зарплаты» — за год число заявок на мелкие потребительские кредиты (до 290 евро) сократилось еще на 25%, а по сравнению с концом 2015 года число таких заявок сократилось в 4 раза. Во втором квартале 2015 года таких кредитов было предоставлено на 10,34 млн евро, в четвертом квартале 2018 года – всего на 2,63 млн евро.

За три года в полтора раза вырос размер кредитов – в конце 2018 года жители Литвы в компаниях, выдающих потребительские кредиты, в среднем брали 1045 евро, между тем в 2015 году средняя сумма кредита достигала всего 659 евро.

Но все же, по словам экспертов, уменьшающееся число получателей кредитов показывает и другую тенденцию – снижающуюся доступность кредитов для жителей, получающих низкий доход.

Эксперты считают, что необходимо создать такие правила игры, правила кредитования, которые помогли бы людям пусть и с внешней помощью лучше оценить свои финансовые возможности. Чтобы они не оказались у разбитого корыта или в тяжелом финансовом положении, если, например, изменятся макроэкономические условия и процентная норма поднимется достаточно сильно. Некоторые домашние хозяйства, беря кредиты на грани, часто оказываются в очень рискованном положении, данное правило предотвращает это.

Эксперты в области финансов рекомендуют брать кредит только для покупки чего-то, что создает долгосрочную добавленную стоимость: на приобретение собственного жилья, оплату учебы, чтобы открыть свое дело или на развитие уже имеющегося бизнеса. Прежде чем взять потребительский кредит (на поездку, новую машину, бытовую технику), хорошенько подумайте, не удастся ли вам скопить эту сумму.

Взять кредит нас могут подвигнуть как неожиданные перемены в жизни, так и жажда потребления. Но всегда нужно помнить, что кредит — это не дополнительный источник доходов, и что настанет время, когда его обязательно придется возвращать. Прежде чем брать кредит, определитесь, так ли уж вам нужен предмет, который вы хотите купить на взятые в долг деньги, возможно, вам удастся самостоятельно скопить эту сумму. Самое важное — оценить необходимость кредитования.

Следует также подумать о том, сможете ли вы выплачивать кредит, если лишитесь работы, если вам снизят зарплату или в случае роста инфляции. Финансовые обязательства потребителя не должны превышать трети его ежемесячных доходов.

Собственное жилье — одна из крупнейших и важнейших покупок в жизни. Об этом мечтает каждый. Именно на собственное жилье почти всегда приходится брать кредит, причем самый большой в жизни. К большим целям следует готовиться заранее, поэтому, желая взять жилищный кредит, стоит ознакомиться с финансовыми требованиями.

Напоминаем, что кредиты на покупку жилья в регионах молодым семьям будут выделять SEB и Swedbank. Министерство социальной защиты и труда уже подписало с ними договор. По словам советника этого ведомства Эгле Самошкайте, в будущем к программе подключатся другие банки и кредитные организации.

В этом году на субсидии выделяется 4 млн евро. Их получат более 200 семей. За льготными кредитами могут обращаться молодые семьи, у которых никогда не было собственного недвижимого имущества, это люди не старше 35 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ