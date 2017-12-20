Рынок недвижимости: квартиры подешевеют

На литовском рынке недвижимости, по мнению брокеров, в настоящее время наблюдаются перемены, к которым придется приспособиться и покупателям, и продавцам.

В Вильнюсе в течение какого-то времени пользовались популярностью квартиры среднего класса. Недавно ожила ситуация с престижным жильем, однако, кажется, все снова меняется – сейчас растет интерес к участкам земли и индивидуальным домам. «Постепенно приходит такое время, когда продать недвижимость за высокую цену трудно, а иногда вообще чудом ее удается продать. Несмотря на это, рынок довольно активный, поэтому время для продажи имущества подходящее, если вы знаете, во что вложите эти деньги, поскольку по мере роста инфляции и в условиях низкой процентной ставки по вкладам держать деньги на счету убыточно», – отмечает глава агентства по торговле недвижимостью Capital Team Мантас Микочюнас.

Представитель Capital Andinvest Паулюс Жильвитис сказал, что крупные игроки на рынке привычны к таким перепадам и считают их необходимыми для избежания полного краха.

По его словам, наступило то время, когда дорожавшее до сих пор жилье начнет дешеветь, правда, ненамного, где-то на 3-7%.

«На рынке в Вильнюсе огромное предложение квартир среднего класса, в этом сегменте предложение значительно превышает спрос. Поэтому чтобы сохранить конкурентоспособность, компании должны искать новые способы выделить себя. В выигрыше от такой ситуации остаются покупатели», – сказал Жильвитис.

На рынке квартир ситуация становится стабильнее, а в секторе частных домов и земли – оживление.

По данным Центра реестра, в третьем квартале 2017 г. было продано на 6% больше домов, чем в то же время в прошлом году, а участков земли – на 9% больше.

Представитель Capital Business Виталий Семенов заметил, что в последние годы участки под строительство в Вильнюсе скупали компании.

«Цены на землю в местах с хорошо развитой инфраструктурой быстро росли. К примеру, год или два назад можно было купить участок, привести его в порядок, переоформить и узаконить новое назначение, а сейчас получить за него в два раза большую сумму», – сказал Семенов.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, квартиры, рынок недвижимости, Цены