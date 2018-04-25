Рынок недвижимости: рост цен и увеличение оборота

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Годовой рост цен на жилье в Литве в июле — сентябре прошлого года был больше среднего показателя по Евросоюзу (ЕС), сообщил Евростат.

В третьем квартале по сравнению с таким же периодом 2017 года жилье в Литве подорожало на 6,6%, показывают обнародованные в пятницу данные Евростата. В Латвии за год жилье подорожало на 8,6%, в Эстонии – на 4,1%.

Во всем ЕС цены на жилье за год в среднем повысились на 4,3%.

В прошлом году в Литве на приобретение жилья был потрачен почти 1,9 млрд. евро – на 11,8% больше, чем в 2017 году, сообщил Реестровый центр.

Только в последнем квартале 2018 года оборот рынка достиг 523,5 млн евро. За 2018 год было продано квартир на 1 млрд евро, а в четвертом квартале – на 257,5 млн евро. В прошлом году новых квартир было продано на 459,2 млн евро, а в последнем квартале года – на 132,7 млн евро.

По данным Реестрового центра, за год подорожали только как стены, так и квартиры новой постройки и жилые дома.

По данным центра, исторически в стране более высокий оборот рынка жилья фиксировался только в 2007 году, когда он составил 1,94 млрд евро.

BNS