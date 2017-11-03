Рынок новых автомобилей в Литве в этом году вырос на 23%

За десять месяцев 2017 года в Литве было зарегистрировано 24,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 23% больше, чем в январе-октябре прошлого года (19,7 тыс.), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные госпредприятия авторегистра Regitra.

Только в октябре, по сравнению с октябрем прошлого года, количество зарегистрированных новых легковых автомобилей выросло на 34% до 2581.

“Интенсивному росту рынка значительно способствует реэкспорт: 729 зарегистрированных в октябре автомобилей были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще как минимум 22 будут сняты с регистрации в ближайшее время”, – говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировали Fiat (696 единиц), Volkswagen (298 ед.), а третьей осталась Toyota (268 единицы). Среди престижных марок лидировала Audi (46 единиц).

BNS

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