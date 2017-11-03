  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.03 Текущий номер: N44 (1184) 2 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Рынок новых автомобилей в Литве в этом году вырос на 23%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 03, 11:00   |   Комментариев: 0

За десять месяцев 2017 года в Литве было зарегистрировано 24,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 23% больше, чем в январе-октябре прошлого года (19,7 тыс.), сообщила компания AutoTyrimai со ссылкой на данные госпредприятия авторегистра Regitra.

Только в октябре, по сравнению с октябрем прошлого года, количество зарегистрированных новых легковых автомобилей выросло на 34% до 2581.

“Интенсивному росту рынка значительно способствует реэкспорт: 729 зарегистрированных в октябре автомобилей были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще как минимум 22 будут сняты с регистрации в ближайшее время”, – говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей лидировали Fiat (696 единиц), Volkswagen (298 ед.), а третьей осталась Toyota (268 единицы). Среди престижных марок лидировала Audi (46 единиц).

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿