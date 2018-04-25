Рынок новых автомобилей в Литве вырос на 24%

В первом полугодии этого года в Литве было зарегистрировано почти 17,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 24% больше, чем в январе-июне прошлого года (14,4 тыс.), сообщает компания AutoTyrimai со ссылкой на данные госпредприятия Regitra.

Только в июне, по сравнению с июнем прошлого года число зарегистрированных новых автомобилей увеличилось на 20% до 3,6 тысячи.

«Активному росту рынка способствовал и интенсивный реэкспорт: 494 зарегистрированных в июне автомобиля были сняты с регистрации еще до конца месяца, а еще как минимум 33 будут сняты с регистрации в ближайшее время», – говорится в пресс-релизе AutoTyrimai.

В июне было зарегистрировано 3,2 тыс. автомобилей в личное пользование и 377 коммерческих, что соответственно на 20% и на 21% больше, чем год назад.

BNS