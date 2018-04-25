Рынок новых автомобилей в Литве за прошлый год вырос на четверть

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В Литве за последний год было зарегистрировано более 35,9 тыс. новых автомобилей — на 24% больше, чем за такой же период 2017 года, сообщает AutoTyrimai со ссылкой на данные Regitra.

Только в декабре, по сравнению с декабрём 2017-го, рынок новых автомобилей вырос на 26% почти до 2,8 тыс.

«Реэкспорт остаётся одним из важнейших факторов быстрого роста: в декабре до конца месяца было снято с учёта 1164 зарегистрированных новых автомобилей, и не менее 24-х будут сняты с учёта в ближайшем времени», — говорится в сообщении AutoTyrimai.

В прошлом месяце в Литве продолжали доминировать автомобили Fiat (1091 ед.) , второе место занял Volkswagen (467 ед.), третье досталось Toyota (193 ед.), а четвёртое снова заняла Skoda (153 ед.). Среди престижных марок лидировали Alfa Romeo (43 ед.) и Volvo (29 ед.).

BNS