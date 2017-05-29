Рынок почтовых услуг Литвы в прошлом году вырос на 8,6% до 130,9 млн. евро

Литовский рынок почтовых и курьерских услуг в прошлом году составил 130,904 млн. евро – на 8,6% больше, чем в 2015 году (120,579 млн. евро).

Доходы от предоставления почтовых услуг за отправленную и полученную корреспонденцию за год увеличились на 1,1% до 49,586 млн. евро, доходы от посылок – на 21,1% до 72,358 млн. евро, доходы от других почтовых услуг упали на 24% до 8,96 млн. евро, сообщила Служба регулирования связи (СРС).

По выручке за год самую большую часть рынка занимали компании Lietuvos pastas и DPD Lietuva – 37,1% и 18,2% соответственно. Другие компании занимали меньше чем по 10% рынка.

Общее количество корреспонденции за год сократилось на 18,4% до 60,7 млн. единиц, общее число почтовых посылок увеличилось на 25,4% до 11,97 млн. единиц.

BNS

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