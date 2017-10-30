Рынок рекламы в этом году растет за счет торговых сетей

За три квартала этого года, по сравнению с январем-сентябрем 2016 года, объем рекламы в Литве вырос на 5%. Наиболее значительно в этом году росли объемы рекламы в кино, интернете, и уличной видео-рекламы, наибольший спад фиксировался в журналах и газетах, сообщила компания рыночных исследований Kantar TNS.

“Рост объемов рекламы в этом году в основном был определено категорией торговых сетей. За год расходы торговых сетей на рекламу выросли на 46%, а на карточки лояльности клиентов – на 107%. В списке рекламируемых категорий по расходам торговые сети лидировали на телевидении, радио, в интернете, на уличных стендах”, – сказала BNS руководитель отдела мониторинга рекламы Kantar TNS Гедре Юронене.

Рост объемов телевизионной рекламы в этом году составил 4,2%, количество рекламы в прессе сократилось на 8,2%: в газетах рекламные площади уменьшились на 5,8%, а в журналах – на 11,5%.

Радиостанции в этом году транслировали на 9,7% секунд рекламы больше, расходы рекламирующихся в интернете выросли на 14,8%. Средняя дневная площадь уличной рекламы сократилась на 1,8%, а средняя продолжительность уличной видео-рекламы в день составила 3,9 млн. секунд.

Объемы кинорекламы в этом году выросли на 36,7%.

BNS

Метки: Kantar TNS, Литва, Рынок рекламы