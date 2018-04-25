С 1 сентября школам предусмотрено больше средств

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Правительство утвердило методику финансирования школ, которая обеспечит адекватное, отвечающее потребностям школ распределение средств и создаст предпосылки для повышения качества учебы. С 1 сентября часть средств будет распределяться школам в соответствии с количеством классов и числом учащихся, и только часть – по установленным нормам средств на одного учащегося.

«При уменьшении числа учеников в классах школьная корзинка уже не является самым подходящим способом финансирования, она больше не отвечает потребностям школ, учебно-воспитательный процесс неравномерно финансируется в городе и на селе. Новая методика ориентирована на нужды разных школ, чтобы они получили достаточные средства и обеспечили учащимся качественное обучение и воспитание, чтобы постепенно сокращались неравномерности в учебе, сложившиеся за длительный период», – говорит Юргита Пятраускене, министр образования и науки.

С 1 сентября средства на воспитание школьников, которые составляют около 77 проц. учебных средств, будут рассчитываться школам не на каждого ученика, как было до сих пор, а по количеству классов и численности учеников в них. Школам, независимо от их величины и места нахождения, будет выделяться необходимое для реализации плана финансирование, которое позволит обеспечить качественное воспитание. Будет гарантировано дальнейшее финансирование – это внесет свой вклад и в уменьшение разницы учебных результатов.

Средства на другие нужды (например, на квалификацию учителей, учебники, познавательную деятельность учащихся, на помощь в образовании, администрирование школ) будут распределяться на каждого ученика – эти средства составляют около 23 проц. учебных средств.

20 проц. всей выделяемой государством дотации школам будут распределять их учредители – самоуправления. Большую часть этой суммы составляют средства на администрирование воспитательного процесса и управления, а также на организацию помощи образованию.

Все средства, выделенные на помощь образованию – психологическую, специальную, педагогическую и прочую – должны будут использоваться только на эту цель, самоуправление распределит их учреждениям образования целенаправленно, в соответствии с потребностью, организует гибкие способы предоставления помощи, чтобы эта помощь дошла до каждого ученика. Новый порядок предусматривает простой и ясный учет этих средств – это позволит лучше оценить, используются ли средства по назначению.

Также предусмотрено часть средств выделить самоуправлениям для сокращения разницы финансирования воспитательного процесса между школами, чтобы не было перераспределения средств, лишая их одних школ и назначая другим, как это было до сих пор. Более значительные потребности финансирования некоторых школ больше не будут покрываться за счет других школ.

С 1 сентября в соответствии с новой моделью на финансирование школ к уже выделенным на 2018 год 611 млн евро предварительно предусмотрено 5,4 млн евро, а также будет включено еще 17,4 млн евро на финансирование штатной оплаты работы учителей. Эти 22,8 млн евро будут выделены на последние 4 месяца этого года. В следующем году на эти изменения планируется выделить еще дополнительно 60 млн евро. Кроме того, на следующий учебный год, помимо упомянутых средств, предусмотрено выделить дополнительно около 11 млн евро целевых средств школам для повышения успехов школьников (на корзинку качества).

Страница подготовлена по сообщениям корр. «ЛК», BNS