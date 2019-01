С 1 января Израиль перестал быть членом UNESCO

🔊 Воспроизвести

С 1 января 2019 года Израиль официально вышел из состава UNESCO (Специализированного учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился начать юридическую процедуру выхода из UNESCO осенью 2017 года.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон заявил англоязычному израильскому изданию Times of Israel, что решение выйти из состава UNESCO является следствием нежелания находиться в рядах организации, которая преднамеренно действует против еврейского государства. По мнению Данона, эта организация политизирована и предвзята.

«UNESCO – организация, непрерывно переписывающая историю, в том числе стирая еврейские связи с Иерусалимом», – сказал Данон. Он отметил, что этой организацией манипулируют враги Израиля.

Госдепартамент объявил о выходе США из UNESCO 12 октября 2017 года. Согласно официальному заявлению американского госдепартамента, данное решение было принято в связи с «растущими задолженностями UNESCO, необходимостью провести в организации фундаментальные реформы и предвзятым отношением к Израилю». В тот же день глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отдал соответствующее распоряжение израильскому МИДу. Нетаниягу похвалил президента США Дональда Трампа за «смелое и высокоморальное решение» покинуть организацию, превратившуюся в «театр абсурда».

NEWSru.com.il

