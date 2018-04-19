С Байконура запущен второй военный спутник “Благовест”

Запуск ракеты-носителя “Протон-М” с военным спутником осуществлен с космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Старт ракеты состоялся в ночь на четверг, 19 апреля, в 01:12 по московскому времени и прошел успешно.

В 01:22 головная часть “Протона-М” в составе разгонного блока “Бриз-М” с космическим аппаратом штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя, доложили в Минобороны. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту заняло несколько часов.

В 10:44 ТАСС передал сообщение Минобороны о том, что спутник выведен на целевую орбиту. “Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме”, – уточнили в министерстве.

Наземные средства Минобороны России приняли космический аппарат на управление. Со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально, заявили в Минобороны. “После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер “Космос-2526”, – отметили в военном ведомстве.

Контроль за запуском “Протона” осуществлялся наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС РФ. Общее руководство операцией осуществлял командующий Космическими войсками генерал-полковник Александр Головко.

Это уже второй военный спутник связи “Благовест”, запущенный в космос. Его запуск неоднократно откладывался. Первоначально старт был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем его перенесли на середину февраля 2018 года из-за проблем с одним из приборов на аппарате. Позднее старт вновь отложили – на март, после чего последовал очередной перенос – на апрель.

Первый “Благовест” был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер “Космос-2520”.

Минобороны РФ планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех “Благовестов”. Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в 2018 году. Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в текущем году. Спутники “Благовест” предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

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