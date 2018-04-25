С чего начинается детство?

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В одной детской песенке есть замечательные строчки о том, что детство начинается с маминой улыбки, с новогодней елки, с самых первых слов. Но, пожалуй, у большинства оно ассоциируется с детским садом, со стихами, которые мы старательно декламировали на утренниках, с новогодними подарками, которые таинственно извлекал из своего волшебного мешка Дед Мороз, с костюмами снежинок, зайчиков, матрешек, ну и, конечно же, со сладким запахом манной каши, который не перепутаешь ни с каким другим.

В столичном районе Науйининкай, в некогда процветавшей многонаселенной части города, сейчас уступившей позиции другим микрорайонам Вильнюса и почему-то считающейся его окраиной, есть замечательный детский сад со звучным названием Daigelis («Росток»). Садику почти полвека, он был построен в далеком 1970 году и числился под номером 42/113. И ровно 42 года руководит им Татьяна Брониславовна Двилевич. Она – директор со стажем, а кроме того, еще возглавляет Ассоциацию русских детских садов Литвы «Славянский венок».

– Что такое сегодня детский сад, особенно русский садик в Литве? Это место, где ребенка через общение учат произносить первое слово, – говорит Т. Двилевич. – Поэтому так важно, чтобы эти слова вначале были на его родном языке. Мы много говорим о сохранении своего родного языка, собственно, чем русские детские сады и занимаются, и именно в детстве ребенку необходимо заложить основы его родного языка.

Позиции родителей в этом вопросе очень разные, и далеко не все из них выбирают для своего ребенка русский детский сад особенно, когда речь заходит о детсаде по месту жительства. Он ближе, удобнее, а русского языка ребенку хватит и дома, считают они. Как правило, после литовского детского сада ребенка отдают в литовскую школу. А когда родители сами не могут правильно поставить языковые акценты, то им часто приходится слышать от своих подрастающих детей: не приходи в школу, ты плохо или неправильно говоришь по-литовски, ты меня позоришь. Отсюда возникают все последующие проблемы.

К сожалению, большинство родителей не задумывается над тем, что тот возраст, когда ребенка отдают в детский сад (особенно до пяти лет), – это самый ранимый возраст, это большое испытание и психологическая нагрузка для ребенка. Поэтому своя языковая среда играет значительную роль в том, чтобы он чувствовал себя комфортно и процесс адаптации к садику протекал не так болезненно.

– Вы возглавляете Ассоциацию русских детских садов Литвы. Что это за организация?

– Долгие годы я возглавляла ассоциацию городских детских садов, активно занималась общественной жизнью. Потом, с восстановлением независимости, детские сады тоже претерпели изменения. И уже тогда я заметила тенденцию, что одни сады вели более активную деятельность, а другие – как будто заснули, и большее количество из числа «заснувших» были почему-то детские сады с русским языком воспитания. Видимо, это было то шоковое состояние, которое многие из нас пережили. Нам тогда говорили, что в Литве не останется ни одного детского сада с русским языком, дескать, кому они нужны.

Тем не менее это были времена подъема национальной культуры, которая, собственно, формирует и национальное самосознание. И тогда пять руководителей русских дошкольных учреждений собрали в гости других представителей детских садов и предложили: а не объединиться ли нам? Это был 1999 год, мы начали работать, проводить ежегодный фестиваль «Славянский венок», собирались и делились тем, что у нас есть, и только в 2007 году смогли оформить свою ассоциацию как юридическое лицо. На сегодняшний день в нее входят детские сады с русском языком воспитания Вильнюса (36 дошкольных учреждений), Клайпеды (11 дошкольных учреждений) и три дошкольных учреждения Висагинаса.

Казалось бы, с тех пор в количественном составе ничего не изменилось, если бы не количество групп в этих дошкольных учреждениях. Мы всегда говорим о том, что детские сады с русским языком воспитания в будущем призваны заполнить школы с родным языком обучения. Если нас будет хватать, то будет хватать и той школе, о сохранении которой мы мечтаем. Пока все так, но к сожалению, сегодня этот процесс может оказаться под угрозой, и кроме нас самих никто нам не сможет помочь. В потоке конкуренции нам надо суметь сохранить свое лицо, быть таким прекрасным детским садом, в который, несмотря на язык обучения, хотели бы попасть все.

– Что дает руководителям и воспитателям детских садов участие в ассоциации?

– Если коротко – это профессиональное общение. Во-первых, мы делимся и обмениваемся опытом. Участвуем в конференциях, организуем совместные выставки, традиционный фестиваль «Славянский венок», в котором ежегодно принимают участие около 300 педагогов и 500 детей, развиваем профессиональную и творческую деятельность, сохраняем наследие славянской культуры, традиции и обычаи. Мы платим взносы, что позволяет нам чувствовать себя более уверенно. Обязательно раз в год ездим на русскую землю, встречаемся с российскими коллегами из дошкольных учреждений. Поездку в Россию организуем самостоятельно, посещаем детские сады, знакомимся с новыми методиками и программами, которые мы могли бы применять у себя.

«Славянский венок» – это не изолированная ассоциация. Она работает в тесном контакте с ассоциациями педагогов русских школ Вильнюса и республики. Мы работаем в тесном контакте и при большой поддержке Вильнюсского самоуправления, помогают нам Клайпедское и Висагинское городские самоуправления. Уже не один год сотрудничаем с Департаментом национальных меньшинств, их поддержка очень важна и ощутима для нас. Никогда не боюсь сказать, что я – директор детского сада, в котором образовательный процесс проходит на русском языке. И я очень надеюсь, что никогда русский язык не будет в Литве ограничиваться только воскресными школами.

– Как можно попасть в русский детский сад?

– Для начала надо просто этого захотеть родителям. Все данные о детских садах находятся в открытом доступе на сайте Вильнюсского городского самоуправления. Действительно, сегодня нехватка мест в детских садах ощущается, но в основном с такой проблемой сталкиваются вновь строящиеся районы.

Например, у нашего детского сада есть возможность принять больше детей, он в настоящее время не переполнен, но, скажем, те, кто живет в Салининкай, не хотят возить детей в Науйининкай, а хотят у себя на месте иметь детский сад. Таким образом, проблема не снимается.

В нашем саду есть преемственность поколений. В некоторых семьях особенно – уже не одно поколение родителей и их детей ходили в наш сад. Мне очень приятно слышать, когда говорят, что будут ходить только в наш детский сад, поскольку я патриот нашего района, что бы о нем не говорили. Для меня – это один из самых зеленых районов Вильнюса. Сейчас все расхваливают новостройки, а я без всякого сожаления переехала жить из Фабийонишкес сюда, в Науйининкай.

– Сегодняшние дети отличаются от тех, с кем вы начинали работать?

– Современные дети – это совсем другое поколение, нежели были их родители, это как небо и земля. Соответственно, и подход к ним нужен другой. Они смело задают вопросы, у них нет запретов – нельзя, не можешь. Ведь даже воспитание гражданственности начинается в детском саду, с тех самых правил, которые формируются в группе и которых следует придерживаться.

– Нынешнее поколение верит в Деда Мороза?

– В первую очередь, это заслуга воспитателя – поверить в него. Ведь даже если ребенок не верит, а родители частенько говорят, что Деда Мороза не существует, воспитатель помогает ребенку задуматься – а может, он ошибается? Но могу заверить в одном – в яслях детки до сих пор боятся Деда Мороза. И до сих пор Дед Мороз при них наряжается, самым смелым позволяет примерить свой костюм, и только тогда начинается настоящий новогодний праздник с подарками.

– Понятно, что Татьяна Брониславовна Деда Мороза уже не боится, поэтому хочется узнать, что бы она у него попросила?

– Главное – мира и спокойствия. А еще очень важно, чтобы вокруг меня были те люди, которые меня понимают.

Надежда ГРИХАЧЕВА