С февраля – новые тарифы на воду

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Vilniaus vandenys поставляет воду потребителям Вильнюса, а также прилегающих районов – Вильнюсского, Шальчининкского, Швянченского. С одобрения Государственной комиссии по контролю за ценами и энергетикой, а также самоуправлений Вильнюса, Вильнюсского района, Шальчининкай и Швянчениса с 1 февраля ЗАО Vilniaus vandenys снижает стоимость своих услуг по снабжению питьевой водой и очистке сточных вод в среднем на 13 процентов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, стоимость услуги снижается примерно на 11 процентов и составит 1,16 евро за куб. м, а для тех, кто живет в индивидуальных домах, примерно на 13 процентов и составит 1,09 куб. м. Цены для бизнес-клиентов, компаний уменьшатся примерно на 14 процентов.

Так называемая абонентская плата для клиентов многоквартирных домов, имеющих собственные счетчики воды, увеличится на пять центов и составит 0,63 евро, а в индивидуальных домах увеличится на 4 евроцента до 0,77 евро.

Если счетчики в квартире установлены и обслуживает предприятие Vilniaus vandenys, то для таких пользователей месячная абонентская плата увеличится на 8 евроцентов и составит 1,08 евро, а в индивидуальных домах – на 9 евроцентов и составит 1,26 евро.

Подсчитано, что семья, проживающая в многоквартирном доме и потребляющая 5 куб. метров воды в месяц, в настоящее время платит 7,8 евро за услуги, предоставляемые Vilniaus vandenys , а после снижения цены будет платить 6,88 евро. Соответственно проживающие в индивидуальных домах семьи, которые потребляют около 10 куб метров воды в месяц, будут экономить 1,81 евро после вступления в силу новых цен.

Последний раз цены на воду и услуги по очистке сточных вод менялись в октябре 2017 года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt