С начала учебного года — детям по стакану молока

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С сентября должно измениться меню для детей в детских садах и школах.

Детсадовцы и ученики, чтобы получать больше кальция, до совершеннолетия должны будут каждый день выпивать по стакану молока, а ввести такое требование в учебных заведениях стремится Министерство здравоохранения, сообщил телеканал LNK.

Учебные заведения новый порядок критикуют – они считают, что такое требование излишнее и что будут растрачиваться государственные средства.

Представители детских садов говорят, что молоко не пьют около половины детей. По их словам, уже сейчас молоко отправляется со стола в водосточную трубу, потому что родители как раз просят, чтобы их детям давали меньше молочных продуктов в связи с аллергией на лактозу.

Между тем министерство утверждает, что меню составлено согласно рекомендациям ЕС.

Заведующий Отделом питания и физической активности Министерства здравоохранения Алмантас Кранаускас говорит, что дети, у которых непереносимость лактозы, могут пить не молоко, а пищевые добавки: «Альтернатива есть – пищевые добавки, кальций».

«ЛК» уже писал, что с осени вступят в силу новые правила, согласно которым в детских садах и школах нельзя будет предлагать молочные продукты с глазурью, шоколадом или кремом, мороженое, копченые мясные изделия.

Также будет запрещено обваливать в сухарях мясо, рыбу, будут запрещены соусы со шкварками, селедка.

Установлено требование, чтобы гарнир (свежие или термически обработанные овощи, кроме картофеля) составлял не менее трети веса блюда. Также каждый день детям будет предлагаться на выбор вегетарианское блюдо, а закусками в школах будет разрешено торговать только с одобрения родителей.

Информация «ЛК», BNS