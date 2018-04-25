С нового года справки в столичные садики – в электронном виде

Столица еще больше модернизирует электронную систему садиков – с 1 января, если ребенок заболеет или по другой причине посетит врача, родителям не придется предоставлять бумажную справку в садике. Данные медицинской справки автоматически будут передаваться в информационную систему. Это облегчит администрирование платежей за питание ребенка и упростит внутренний учет в самих садиках, сообщает Вильнюсское самоуправление.

Когда ребенок выздоровеет, родителям не придется нести бумажные справки в садик, а работникам садика – не нужно будет вручную отмечать оправдательную причину, так как врач сможет сформировать электронную медицинскую справку, будет автоматически создаваться запись о болезни ребенка в журнале посещаемости.

Данные из медицинских учреждения будут предоставляться только о тех детях, которые посещают образовательные учреждения на территории Вильнюса.

Для родителей в информационной системе также создана возможность самим написать оправдательную причину отсутствия ребенка в садике. Можно будет указать не только причину отсутствия ребенка, но и прикрепить соответствующие документы. Эту информацию смогут пересмотреть и подтвердить работники садика.

По информации www.vilnius.lt