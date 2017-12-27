С Новым годом!

Дорогие жители Литвы!

Долгожданный вечер накануне Рождества уже наступил.

Это волшебное время воплощает все самое дорогое для человека.

И вечную надежду, и веру.

Это мгновения, когда мы особенно остро чувствуем силу добра. Когда мы вновь понимаем, что настоящий праздник – это видеть улыбки близких людей, слышать детский смех, делиться друг с другом рождественской облаткой и дарить теплоту своего сердца.

Сохраним это чувство общности как самый дорогой подарок этого вечера!

Спокойствия и радости вашему дому, много света, побеждающего тьму!

Веселого Рождества Христова!

Даля Грибаускайте, президент Литвы.

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Самый красивый праздник года связан с добрыми чувствами и вниманием к ближним.

Сочельник с самыми дорогими людьми – это самое осмысленное вознаграждение за все содеянное за год. Искренняя забота, понимание и поддержка – лучший подарок рождественского утра, которым желаю делиться весь предстоящий год. Поздравляю всех с прекраснейшим праздником года. Пусть он будет щедрым и теплым для каждого. Радостного приближающегося Рождества и счастливого Нового года.

Саулюс Сквярнялис, премьер-министр Литвы.

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Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

В канун любимых семейных праздников, которые неизменно дарят нам тепло и радость, приносят надежду на перемены к лучшему, хочется передать каждому из вас слова искренней благодарности за стремление укреплять связи с исторической Родиной, сохранять богатые традиции российской культуры и русского языка, память о славных страницах истории наших предков, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.

Пусть 2018 год станет для вас годом исполнения желаний, реализации намеченных планов, профессионального и творческого роста!

Крепкого здоровья вам, дорогие соотечественники, мира, любви и процветания вам, вашим родным и близким!

Александр Удальцов, посол Российской Федерации в Литве.

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Уважаемые читатели газеты «Литовский курьер», дорогие друзья нашей страны!

Коллектив посольства Беларуси в Литве искренне поздравляет вас с наступающими Рождеством и Новым годом!

Светлые новогодние праздники всегда связаны с надеждами на исполнение самых смелых планов и заветных желаний. Пусть эта вера в лучшее сопутствует вам во всем и всегда сопровождает по жизни: помогает решать сложные задачи, достигать намеченных целей и творить для окружающих лишь добрые дела.

Желаю, чтобы все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в новом. Пусть он подарит вам благополучие и процветание, радость и удачу. Пусть с вами всегда будут любимые, верные друзья и надежные коллеги, а ваш дом не покидает теплое ощущение уюта и любви.

Счастливого Нового года и доброго Рождества!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,

Александр Король, посол Республики Беларусь в Литве.

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Дорогие читатели «Литовского курьера», вот и закончился очередной год нашего всеми любимого города.

В этом году произошло множество позитивных изменений в жизни Вильнюса – эта осень была первой, когда практически все юные вильнюсцы попали в садики, в начале сентября в городе появилось несколько десятков новых автобусов «Исузу» частного перевозчика и началось самое крупное в истории города обновление общественного транспорта, в значительном объеме обновились городские парки и скверы, улицы, тротуары.

В следующем году начнется проект по модернизации городского освещения, в городе появится новая система вывоза мусора с подземными контейнерами, будет оборудовано более ста тридцати камер видеонаблюдения.

Вильнюс станет чище, светлее, безопаснее.

В преддверии православного Рождества и Нового года я хочу пожелать вашим семьям как можно больше радости, веселья, богатого праздничного стола, верных друзей и сослуживцев.

Приглашаю всех посетить нашу самую красивую в Европе елочку на Кафедральной площади и зарядиться позитивным настроением на весь будущий год!

С уважением,

Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса.

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Дорогие друзья, уважаемые читатели!

От всей души поздравляю вас с наступающими самыми радостными праздниками Рождеством Христовым и Новым годом!

Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. В этот светлый день хочется пожелать мира и спокойствия. Пусть Рождество принесет в каждый дом чудесные мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати, исполнение всех светлых помыслов.

Желаю вам тепла и уюта, взаимопонимания и поддержки в семье, больших и светлых стремлений и достижений.

А наступающий Новый 2018-й станет годом утешения, великих духовных радостей и щедрых милостей Божьих.

Здоровья вам и вашим близким, добра и благополучия!

С глубоким уважением,

Вальдемар Томашевский, председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, депутат Европейского парламента.

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Прошлый, 2017 год, подарил мне первое в моей жизни путешествие в Литву.

До этого все было проездом, наспех, бегом…

А тут целых три дня – Вильнюс, Тракайский замок, встречи с новыми и старыми друзьями…

Пусть Новый, 2018 год, подарит Вам, дорогие читатели «Литовского курьера», радость новых встреч, интересные путешествия, верных друзей!

Счастья Вам и любви!

Сергей Мокрицкий, российский режиссер.

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Уважаемые читатели «Литовского курьера»! Дорогие друзья!

Как журналист, я с тревогой воспринимаю все то, что происходит сегодня вокруг. Поэтому я, прежде всего, всей душой и от всего сердца желаю нам всем МИРА в Новом году. И если Вы вдруг услышите стрельбу или взрывы, пусть это будет исключительно либо шампанское, либо праздничный салют и детские хлопушки.

А как инженер, хоть и бывший, я для поздравления призову цифры. В 2018 году я желаю 12 месяцев здоровья, вам, вашим родным и близким. 53 недели только позитивных новостей. 365 дней – хорошего настроения. 8760 часов интересной работы, полноценного отдыха и достойной зарплаты либо пенсии. 525 600 минут – взаимной любви! И, наконец,31 536 000 секунд – доброжелательных ВЗГЛЯДОВ… К последнему, учитывая, чей это год, присоединяются и машут вам хвостами два моих любимых пса – овчарка Ватсон и чистокровный дворянин Гаврик. Время пошло!

Владимир Мукусев, российский тележурналист.

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Дорогие друзья!

Как хочется, чтобы каждый из Вас с приходом Нового года ощутил гармонию и позитивную энергию! Пусть 2018 год станет лучшим временем в вашей жизни! Будьте здоровы и любимы!

С надеждой на встречу,

Лариса Вербицкая, российская телеведущая.

Метки: N52 (1192) 28 декабря, поздравления