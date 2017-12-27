Дорогие жители Литвы!
Долгожданный вечер накануне Рождества уже наступил.
Это волшебное время воплощает все самое дорогое для человека.
И вечную надежду, и веру.
Это мгновения, когда мы особенно остро чувствуем силу добра. Когда мы вновь понимаем, что настоящий праздник – это видеть улыбки близких людей, слышать детский смех, делиться друг с другом рождественской облаткой и дарить теплоту своего сердца.
Сохраним это чувство общности как самый дорогой подарок этого вечера!
Спокойствия и радости вашему дому, много света, побеждающего тьму!
Веселого Рождества Христова!
Даля Грибаускайте, президент Литвы.
Самый красивый праздник года связан с добрыми чувствами и вниманием к ближним.
Сочельник с самыми дорогими людьми – это самое осмысленное вознаграждение за все содеянное за год. Искренняя забота, понимание и поддержка – лучший подарок рождественского утра, которым желаю делиться весь предстоящий год. Поздравляю всех с прекраснейшим праздником года. Пусть он будет щедрым и теплым для каждого. Радостного приближающегося Рождества и счастливого Нового года.
Саулюс Сквярнялис, премьер-министр Литвы.
Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
В канун любимых семейных праздников, которые неизменно дарят нам тепло и радость, приносят надежду на перемены к лучшему, хочется передать каждому из вас слова искренней благодарности за стремление укреплять связи с исторической Родиной, сохранять богатые традиции российской культуры и русского языка, память о славных страницах истории наших предков, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны.
Пусть 2018 год станет для вас годом исполнения желаний, реализации намеченных планов, профессионального и творческого роста!
Крепкого здоровья вам, дорогие соотечественники, мира, любви и процветания вам, вашим родным и близким!
Александр Удальцов, посол Российской Федерации в Литве.
Уважаемые читатели газеты «Литовский курьер», дорогие друзья нашей страны!
Коллектив посольства Беларуси в Литве искренне поздравляет вас с наступающими Рождеством и Новым годом!
Светлые новогодние праздники всегда связаны с надеждами на исполнение самых смелых планов и заветных желаний. Пусть эта вера в лучшее сопутствует вам во всем и всегда сопровождает по жизни: помогает решать сложные задачи, достигать намеченных целей и творить для окружающих лишь добрые дела.
Желаю, чтобы все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно нашло свое продолжение в новом. Пусть он подарит вам благополучие и процветание, радость и удачу. Пусть с вами всегда будут любимые, верные друзья и надежные коллеги, а ваш дом не покидает теплое ощущение уюта и любви.
Счастливого Нового года и доброго Рождества!
С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,
Александр Король, посол Республики Беларусь в Литве.
Дорогие читатели «Литовского курьера», вот и закончился очередной год нашего всеми любимого города.
В этом году произошло множество позитивных изменений в жизни Вильнюса – эта осень была первой, когда практически все юные вильнюсцы попали в садики, в начале сентября в городе появилось несколько десятков новых автобусов «Исузу» частного перевозчика и началось самое крупное в истории города обновление общественного транспорта, в значительном объеме обновились городские парки и скверы, улицы, тротуары.
В следующем году начнется проект по модернизации городского освещения, в городе появится новая система вывоза мусора с подземными контейнерами, будет оборудовано более ста тридцати камер видеонаблюдения.
Вильнюс станет чище, светлее, безопаснее.
В преддверии православного Рождества и Нового года я хочу пожелать вашим семьям как можно больше радости, веселья, богатого праздничного стола, верных друзей и сослуживцев.
Приглашаю всех посетить нашу самую красивую в Европе елочку на Кафедральной площади и зарядиться позитивным настроением на весь будущий год!
С уважением,
Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса.
Дорогие друзья, уважаемые читатели!
От всей души поздравляю вас с наступающими самыми радостными праздниками Рождеством Христовым и Новым годом!
Рождество – это день, когда в мир с любовью вошел Иисус Христос. В этот светлый день хочется пожелать мира и спокойствия. Пусть Рождество принесет в каждый дом чудесные мгновения, незабываемые минуты счастья и благодати, исполнение всех светлых помыслов.
Желаю вам тепла и уюта, взаимопонимания и поддержки в семье, больших и светлых стремлений и достижений.
А наступающий Новый 2018-й станет годом утешения, великих духовных радостей и щедрых милостей Божьих.
Здоровья вам и вашим близким, добра и благополучия!
С глубоким уважением,
Вальдемар Томашевский, председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей, депутат Европейского парламента.
Прошлый, 2017 год, подарил мне первое в моей жизни путешествие в Литву.
До этого все было проездом, наспех, бегом…
А тут целых три дня – Вильнюс, Тракайский замок, встречи с новыми и старыми друзьями…
Пусть Новый, 2018 год, подарит Вам, дорогие читатели «Литовского курьера», радость новых встреч, интересные путешествия, верных друзей!
Счастья Вам и любви!
Сергей Мокрицкий, российский режиссер.
Уважаемые читатели «Литовского курьера»! Дорогие друзья!
Как журналист, я с тревогой воспринимаю все то, что происходит сегодня вокруг. Поэтому я, прежде всего, всей душой и от всего сердца желаю нам всем МИРА в Новом году. И если Вы вдруг услышите стрельбу или взрывы, пусть это будет исключительно либо шампанское, либо праздничный салют и детские хлопушки.
А как инженер, хоть и бывший, я для поздравления призову цифры. В 2018 году я желаю 12 месяцев здоровья, вам, вашим родным и близким. 53 недели только позитивных новостей. 365 дней – хорошего настроения. 8760 часов интересной работы, полноценного отдыха и достойной зарплаты либо пенсии. 525 600 минут – взаимной любви! И, наконец,31 536 000 секунд – доброжелательных ВЗГЛЯДОВ… К последнему, учитывая, чей это год, присоединяются и машут вам хвостами два моих любимых пса – овчарка Ватсон и чистокровный дворянин Гаврик. Время пошло!
Владимир Мукусев, российский тележурналист.
Дорогие друзья!
Как хочется, чтобы каждый из Вас с приходом Нового года ощутил гармонию и позитивную энергию! Пусть 2018 год станет лучшим временем в вашей жизни! Будьте здоровы и любимы!
С надеждой на встречу,
Лариса Вербицкая, российская телеведущая.
Метки: N52 (1192) 28 декабря, поздравления
Правильно сказала президентша:”Пусть нас не покидает вечная надежда и вера.” И это всё,чего мы достойны.Спасибо,уважила.
СКАЖИ КА МНЕ БАБАНЯ
гспди как можно спокойно смотреть на эти РОЖИ???нУ ВОТ ЧТО эта гопота хорошего принесла???вчера умер замечательный композитор Влади́мир Я́ковлевич Шаи́нский оставивший после себя замечательное жизнерадостное наследство ” От улыбки станет всем светлей от улыбки даже радуга зажгётся” и ещё десятки жизнелюбивых человеколюбивых песен и мелодий !!!! а ЧТО ОСТАВИТ ВЕСЬ ЭТОТ ИКОНОСТАС ИЗ ПРОХИНДЕЕВ И ПЕРЕВЁРТЫШЕЙ???