С Объединенного чемпионата — с медалями

🔊 Воспроизвести

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта, который прошел в шотландском Глазго и немецком Берлине, литовские атлеты завоевали медали всех оттенков.

Легкая атлетика

Литовский дискобол Андрюс Гуджюс после драматичной борьбы завоевал золотую медаль в Берлине. 27-летний чемпион мира в финале одержал победу в последней – шестой – попытке. Брошенный им снаряд пролетел 68 м 46 см.

После четырех бросков лидером соревнований был 25-летний швед Даниеэль Сталь (68 м 23 см). В итоге ему досталась серебряная медаль.

В первой попытке Гуджюс метнул диск на 65 м 75 см, во второй – на 62 м 89 см, в третьей – на 67 м 19 см, в четвертой – на 67 м 66 см. Пятый бросок не был засчитан.

Бронзовую медаль завоевал австриец Лукас Вайссхайдингер (65 м 14 см).

Это первая медаль Гуджюса на чемпионатах Европы среди взрослых.

В секторе метания копья выстрелила Ливета Ясюнайте, замкнувшая в Берлине тройку сильнейших. Еще в квалификации было видно, что литовская атлетка находится в прекрасной форме: она сделала неплохую заявку и установила личный рекорд — 61 метр 61 сантиметр.

В финале Ясюнайте уступила своему лучшему результату всего два сантиметра и заняла в итоге третье место, впервые выиграв медаль на столь крупных соревнованиях.

Опередили ее только чешка Никола Огродникова (61,85 метра) и немка Кристин Хуссонг, которая выиграла с лучшим результатом сезона в мире и попутно установила новый рекорд европейских чемпионатов — 67,90 метра.

В Литве ждали медаль от прыгуньи в высоту Айрине Пальшите — вице-чемпионки Европы 2016 года.

Она действительно была очень близка к бронзе, показав лучший персональный результат в сезоне — 1,96 метра. Но также высоко прыгнула и Мария-Лоренс Юнгфляйш. В итоге в пользу немки сыграл тот факт, что она эту высоту взяла с первой попытки, а Пальшите только со второй, поэтому Айрине осталась за чертой призеров.

А победу в секторе прыжков в высоту одержала фаворитка соревнований россиянка Мария Ласицкене — 2,00 метра. Два метра сумела взять и неожиданно выстрелившая болгарка Мирела Демирева, но, как и Пальшите, она уступила золото россиянке по числу попыток.

Четвертое место заняла Бригита Вирбалите-Димшене (ходьба на 20 километров). Причем Бригита обновила национальный рекорд, который теперь равняется 1:27.59. Более того, финишировавшая следом за ней соотечественница Живиле Вайчюкявичюте улучшила юниорский рекорд страны (1:28.07).

Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Литвы Нийоле Медведева резюмировала, что завершившийся в Берлине чемпионат стал самым успешным для литовских спортсменов за всю историю: завоеваны золотая и бронзовая медали, еще пятеро легкоатлетов попали в десятку лучших спортсменов Европы.

Плавание

Турнир по плаванию проходил в шотландском Глазго, где литовские атлеты завоевали две серебряные медали.

Данас Рапшис в заплыве на 200 м вольным стилем завоевал серебряную медаль. 23-летний пловец в финале финишировал за 1 мин. 46,07 сек. и уступил только британцу Дункану Скотту (1.45.34).

Бронзовая медаль досталась россиянину Михаилу Довгалюку (1.46,15).

Рапшис был самым быстрым в квалификации (1.46,55) и в полуфинале (1.45,33).

Рута Мейлутите завоевала серебряную медаль в заплыве на 100 м брассом. В финале она уступила россиянке Юлии Ефимовой.

Мейлутите преодолела дистанцию за 1.06,26, Ефимова – за 1.05,53. Бронзовую медаль завоевала итальянка Арианна Кастильони (1.06,54), которая улучшила свой личный рекорд.

Мейлутите вышла в финал и на дистанции 50 метров брассом с третьим временем, и все ожидали еще одной ее дуэли с Ефимовой. Но россиянка просто не оставила шансов соперницам, сумев единственной выплыть из 30 секунд — 29,84, и стала трехкратной чемпионкой этого первенства. А Мейлутите даже не попала в число призеров, финишировав четвертой со временем 30,46.

Завоевавшей бронзу итальянке Арианне Кастильони литовка уступила пять сотых, а серебряному призеру Имоджен Кларк из Великобритании — 12 сотых.

Академическая гребля

Миндаугас Гришконис в Глазго в одиночке стал вице-чемпионом Европы, завоевав уже седьмую медаль в индивидуальных соревнованиях на континентальных чемпионатах. В этот раз литовский гребец уступил только норвежцу Кьетилу Борху 0,73 сотых секунды, но опередил в борьбе за бронзу швейцарца Романа Рисли больше чем на секунду.

Роландас Мащинскас, Саулюс Риттер, Довидас Немеравичюс и Ауримас Адомавичюс добыли в четверке парной для Литвы второе серебро, хотя большую часть дистанции (две тысячи метров) держались за чертой призеров. В итоге литовский квартет уступил только итальянцам, а в упорной борьбе за бронзу опередил польскую четверку на 0,44 сотых.

В двойке парной у женщин бронзу в копилку сборной Литвы добавили Милда Валчюкайте и Йева Адомавичюте. Здесь получился очень драматичный заезд: большую часть двухкилометровой дистанции литовки лидировали, но в итоге пропустили вперед француженок и дуэт из Нидерландов, а сами только благодаря фотофинишу заняли третье место.

Фото BFL/Витяниса Юрявичюса