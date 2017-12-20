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С падением рынка недвижимости в Швеции, банки Литвы успокаивают, а ЦБ настороже

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С ростом признаков очевидного падения рынка недвижимости в Швеции литовские банки утверждают, что это не повлияет на их политику заимствований в Литве. Центральный Банк Литвы подходит к ситуации более серьезно,  признает, что прогнозировавшиеся угрозы начинают воплощаться и рассматривает последствия, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

“Мы не видим непосредственного влияния ситуации на шведском рынке недвижимости на финансовую стабильность Балтийских стран и банковский сектор. Хотя некоторые действующие в нашей стране банки принадлежат шведским банковским группам, в Литве они действуют как отдельные банковские группы. Действующие в Литве банки обладают прочными балансами, капиталом, их ликвидность хорошая. Уже некоторое время банки способны финансировать проекты за счет местных ресурсов. Пока у нас действительно нет оснований говорить, что похолодание на рынке недвижимости Стокгольма может повлиять на политику заимствований банков в Литве”, – заявил президент Литовской банковской ассоциации (ЛБА) Мантас Залаторюс.

Старший экономист Банка Литвы Виргиниюс Рутаускас заявил, что последствия коррекции цен на недвижимость в странах Северной Европы могут быть для Литвы двоякими. Во-первых, Литва и другие иностранные торговые партнеры стран Северно Европы столкнутся с сокращением спроса в этом регионе, а это соответственно сократит и перспективы роста экономики экспортирующих стран. Во-вторых, как минимум в краткосрочной перспективе косвенным каналом влияния на Литву может ухудшение общих оценок региона Северной Европы в мировом масштабе, поскольку инвесторы со всего мира склонны оценивать страны Северной Европы и Балтии как один регион.

BNS

Метки: 

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