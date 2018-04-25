С понедельника бастовать намерены 5-10 школ

В забастовке педагогов, которая начнется в понедельник, планируют принять участие около 10 школ, информировали BNS представители профсоюзов. По их словам, потом бастующих школ может быть и больше.

По данным Министерства просвещения, в понедельник забастовку должны начать пять школ. Всего в Литве более 2000 образовательных учреждений.

Основное требование бастующих – изменить систему штатной оплаты труда. По их словам, сейчас работа учителей считается по минутам.

Представители министерства с понедельника планируют посетить бастующие школы и переговорить с педагогами.

Организующие забастовку представители профсоюза говорят, что завершат забастовку только тогда, когда будет найдено соглашение и будут подписаны документы.