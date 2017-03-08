С праздником 8 Марта!

8-9 марта в Европарламенте прошла конференция, на которой мы обсуждали экономические права женщин, возможности трудоустройства, получения равных с мужчиной условий оплаты труда.

В эти весенние дни хочу пожелать всем читательницам вашей газеты быть сильными, едиными, смело отстаивать свои права. Пусть каждый ваш день будет наполнен цветами, добрыми словами, вниманием любимых и родных, и пусть любовь, которую вы так щедро дарите близким, сторицей вернется вам!

Вилия БЛИНКЯВИЧЮТЕ, председатель Комитета Европейского парламента по вопросам прав женщин и равенства полов, экс-министр социальной защиты и труда.

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Те эстетические каноны, которые сегодня тиражируются глянцевыми журналами, вредны и опасны. Нет ничего ужаснее, чем видеть скопление красивых женщин, но всех абсолютно одинаковых. Когда из-под ножа пластических хирургов выходят женщины с губами одинаковой пухлости, с носами и скулами одной формы. А где та женщина, которую сотворил Господь, которая пришла на эту землю, чтобы нести свою индивидуальность и непохожесть? Мужчины нас потому и любят, что мы такие разные.

Нет ничего прекраснее того, чтобы спустя годы сохранить свою природную красоту и привлекательность, оставаться такой же умной, интересной, харизматичной, не унывающей, несмотря ни на что. Не надо бояться лица, на котором есть печать времени. Каждый возраст женщины замечателен по-своему, в каждом есть свое очарование. Поэтому полюбите себя, примите себя такой, какая вы есть.

Лариса ВЕРБИЦКАЯ, российская телеведущая.

Уважаемые читатели! Интервью с Вилией Блинкявичюте и Ларисой Вербицкой читайте в ближайших номерах «ЛК».

Метки: 8 марта, N10 (1150) 9 марта, поздравления