С Россией можно сотрудничать в областях культуры, медицины, туризма, говорит экс-посол Литвы

Даже в условиях сложных отношений с Россией можно сотрудничать в областях культуры, медицины, туризма, говорит член сейма, бывший посол Литвы в Москве Антанас Винкус.

В четверг он обсудил с председателем сейма Викторасом Пранцкетисом возможные контакты с этой соседней страной.

“Мы говорили о том, в каких областях мы могли бы многое сделать. Профессор представил свое видение – что это культура, что это медицина, что это сохраненные с прежних времен личные знакомства. В таких видах деятельности мы и видим сотрудничество с этой большой страной”, – сказал журналистам спикер.

На следующей неделе он планирует встречу с послом России в Литве Александром Удальцовым.

“Каждый контакт с соседями необходим. (…) Контакты определяются несколькими моментами. Первое – что движение с обеих сторон, направленное друг к другу. Второе – чтобы было взаимное уважение несмотря на размеры государства и чтобы было определенное доверие в областях, в которых предполагается сотрудничество”, -сказал А. Винкус.

Он также возглавляет Группу по межпарламентским связям с РФ в сейме Литвы.

BNS

Метки: Антанас Винкус, Литва, Россия, Сотрудничество