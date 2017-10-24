С ростом потребления цена на электроэнергию незначительно выросла

С ростом потребления электроэнергии, цена на нее в Литве на минувшей неделе незначительно выросла.

Как говорится в сообщении компании Litgrid, на смену сократившемуся в Балтийских странах производству на ветряных и тепловых электростанциях пришло выросшее на 28% производство на гидроэлектростанциях, а совокупный объем производства в регионе остался неизменным. В Литве производство на ГЭС выросло на 21%, однако при этом сократилось производство на ветряных установках и ТСЭ, по этой причине общее производство сократилось на одну пятую.

Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в литовской зоне торгов за неделю повысилась на 0,6% до 36,3 евро за мегаватт-час, а ее потребление выросло на 3%.

За неделю Литва импортировала 79% потребленной электроэнергии, из которой 40% – из Швеции, 35% – из Латвии, Эстонии и Финляндии, а 25% – из третьих стран.

BNS

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