С сентября младенцам – новые прививки

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С 1 сентября по календарю детских профилактических прививок двухмесячным младенцам начнут делать прививки от ротавирусной инфекции. Это уже вторая прививка, которая вводится в этом году. С июля на государственные средства детям стали делать прививки от менингококковой инфекции.

Вакцина от ротавируса особенна тем, что она вводится орально – нужное количество вакцины закапывают в рот ребенка, информирует Центр по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом.

«Неопределенность медиков относительно прививок часто обусловлена не научными исследованиями и фактами, а эмоциями и мировоззрением. Между тем для пациента мнение семьи и друзей нередко намного важнее, чем авторитет врача. Но если у врача твердое аргументированное мнение о прививках, у пациента остается меньше сомнений», — отмечает директор Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом профессор Саулюс Чяплинскас.

Специалисты Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями и СПИДом напоминают, что ротавирусную инфекцию часто называют семейной болезнью, потому что если заболевает один член семьи, нередко заражаются и другие. Это вирусная кишечная инфекция, которая у младенцев и маленьких детей вызывает рвоту, жар, понос. Организм младенца быстро лишается воды, поэтому нарушается деятельность множества органов, грозит общая интоксикация организма.

Информация «ЛК», BNS