С сентября новый порядок в школах: в случае болезни не понадобится медицинская справка

С сентября врачи больше не будут выписывать родителям справки о болезни ребенка. В случае болезни о том, что ребенок не придет в образовательное учреждение, можно будет сообщить по телефону, сообщает LRT.lt.

Ранее действовал порядок, согласно которому родители должны были письменно предупреждать школу, если ребенок в течение трех дней отсутствовал в школе или детском саду. Потом требовали справку от врача.

Заместитель министра здравоохранения Лина Ярушявичене сказала радиостанции LRT, что эта процедура уменьшит бюрократию и облегчит работу врачей.

«Мы должны больше доверять нашим родителям, что они ответственно относятся к своим детям. Кроме того, не нужно будет заставлять без необходимости посещать медицинские учреждения и вести учет посещений только в выдаваемых медиками формах.

Эта форма не имеет отношения к здравоохранению. Напротив, требование ради справки приводить ребенка с насморком в медицинское учреждение только увеличивает вероятность заболеть. Это также увеличивает административную нагрузку», — сказала вице-министр.

Некоторые руководители образовательных учреждений обеспокоены тем, что после вступления в силу нового порядка может быть трудно контролировать посещаемость детей.