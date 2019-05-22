С.Сквернялис: пляжи Паланги — не место для продажи алкоголя

Со следующего года вступит в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в павильонах, нестационарных кафе, которые появляются только в сезон, а также продажу алкогольных напитков на пляжах. Премьер-министр Саулюс Сквернялис считает, что пляжи — не место для торговли алкогольными напитками.

«Я считаю, что там (на пляжах) точно не место для этого. Есть открытые кафе, которые предоставляют эти услуги », — сказал С.Сквернялис.

Однако, по словам премьера, все еще нужны дискуссии по поводу этого запрета в исторических частях городов.

«Что касается старых городов, как в Вильнюсе, так и в Каунасе, я считаю, что необходимо обсуждать и очень четко оценивать результаты этих мер, говорить об обоснованности этих мер. У нас еще есть время для обсуждения, нам нужно поговорить с малым бизнесом, которого коснется такое регулирование. Нам нужно еще раз убедиться, что это действенная мера», — сказал Сквернялич.

С 2020 года не останется нестационарных мест торговли алкоголем, которым самоуправление выдает отдельные лицензии на время курортного сезона С того же года алкоголь больше не будет продаваться в павильонах. Павильоны в целом будут исключены из списка мест для алкогольных напитков.

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