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С.Сквернялис: правительство не намерено облагать налогами пенсии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 18, 13:00   |   Комментариев: 0

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сказал, что правительство не намерено облагать налогами пенсии по старости, хотя глава Министерства социальной защиты и труда Линас Кукурайтис на минувшей неделе упоминал о такой возможности.

“Это рассуждения министра в беседе со СМИ. Правительство не обсуждало и вообще не будет обсуждать такой вопрос, как налогообложение пенсий”, – сказал 18 апреля в интервью LRT С.Сквярнялис.

На прошедшей неделе отвечая на вопрос журналиста delfi.lt, не следует ли обложить налогами пенсии, министр ответил: “Вы задали серьезный вопрос. Если принять во внимание, какие у нас сейчас пенсии, то наверное, вы сами представляете, каким это было бы бременем. <…> Хорошо, мы принимаем это как предложение. В конце апреля, когда будем представлять предложения премьеру, предложим обсудить и это”.

Позднее министерство распространило сообщение, в котором сказано, что министр Л.Кукурайтис на самом деле акцентировал, что налогообложение пенсий было бы огромным бременем для людей.

BNS

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