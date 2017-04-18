С.Сквернялис: правительство не намерено облагать налогами пенсии

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сказал, что правительство не намерено облагать налогами пенсии по старости, хотя глава Министерства социальной защиты и труда Линас Кукурайтис на минувшей неделе упоминал о такой возможности.

“Это рассуждения министра в беседе со СМИ. Правительство не обсуждало и вообще не будет обсуждать такой вопрос, как налогообложение пенсий”, – сказал 18 апреля в интервью LRT С.Сквярнялис.

На прошедшей неделе отвечая на вопрос журналиста delfi.lt, не следует ли обложить налогами пенсии, министр ответил: “Вы задали серьезный вопрос. Если принять во внимание, какие у нас сейчас пенсии, то наверное, вы сами представляете, каким это было бы бременем. <…> Хорошо, мы принимаем это как предложение. В конце апреля, когда будем представлять предложения премьеру, предложим обсудить и это”.

Позднее министерство распространило сообщение, в котором сказано, что министр Л.Кукурайтис на самом деле акцентировал, что налогообложение пенсий было бы огромным бременем для людей.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис