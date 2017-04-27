С.Сквернялис: в Литве практически неограниченная свобода слова

В Литве свобода слова практически неограниченная, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис, комментируя обнародованный на этой неделе неправительственной Индекс свободы СМИ в странах мира.

“Я полагаю, что у нас имеется (…) практически неограниченная свобода слова”, – заявил он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Всё же, по его словам, трудно говорить о свободе тех средств массовой информации, владельцы которых напрямую связаны и с другими видами бизнеса.

При этом премьер акцентировал, что, невзирая на предназначение СМИ критиковать власти, находящиеся во власти политики также имеют возможность высказывать свою позицию по существу и в любом месте.

“У нас действительно выслушивают другую сторону. Я считаю, что целенаправленных или тенденциозных статей, мнений появляется всё меньше”, – добавил он.

Организация “Репортёры без границ” в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместила Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде. Эксперты утверждают, что риск вызывает слабые экономические возможности литовских СМИ и интересы крупного бизнеса.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквернялис