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С.Сквернялис: в Литве практически неограниченная свобода слова

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 13:00   |   Комментариев: 2

В Литве свобода слова практически неограниченная, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис, комментируя обнародованный на этой неделе неправительственной Индекс свободы СМИ в странах мира.

“Я полагаю, что у нас имеется (…) практически неограниченная свобода слова”, – заявил он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Всё же, по его словам, трудно говорить о свободе тех средств массовой информации, владельцы которых напрямую связаны и с другими видами бизнеса.

При этом премьер акцентировал, что, невзирая на предназначение СМИ критиковать власти, находящиеся во власти политики также имеют возможность высказывать свою позицию по существу и в любом месте.

“У нас действительно выслушивают другую сторону. Я считаю, что целенаправленных или тенденциозных статей, мнений появляется всё меньше”, – добавил он.

Организация “Репортёры без границ” в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместила Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде.  Эксперты  утверждают, что риск вызывает слабые экономические возможности литовских СМИ и интересы крупного бизнеса.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (213.103.176.11) Bava пишет:
    2017 04 27 at 15:36

    Свободу слова и демократию в свое время как способ влияния придумало ЦРУ. На самом деле это миф.

  2. (87.255.31.193) Йонас пишет:
    2017 04 27 at 14:48

    Полностью согласен с премьером. Свобода слова, но только для избранных: когда правящие льют потоки лжи и клеветы на соседнюю страну, когда они же раздают горы обещаний, когда они же, не моргнув глазом, называют белое черным. Где ещё встретишь такое.






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