В Литве свобода слова практически неограниченная, утверждает премьер-министр Саулюс Сквернялис, комментируя обнародованный на этой неделе неправительственной Индекс свободы СМИ в странах мира.
“Я полагаю, что у нас имеется (…) практически неограниченная свобода слова”, – заявил он в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Всё же, по его словам, трудно говорить о свободе тех средств массовой информации, владельцы которых напрямую связаны и с другими видами бизнеса.
При этом премьер акцентировал, что, невзирая на предназначение СМИ критиковать власти, находящиеся во власти политики также имеют возможность высказывать свою позицию по существу и в любом месте.
“У нас действительно выслушивают другую сторону. Я считаю, что целенаправленных или тенденциозных статей, мнений появляется всё меньше”, – добавил он.
Организация “Репортёры без границ” в традиционном Рейтинге свободы СМИ в странах мира поместила Литву на 36-ю позицию, на ступеньку ниже, чем прежде. Эксперты утверждают, что риск вызывает слабые экономические возможности литовских СМИ и интересы крупного бизнеса.
Метки: Литва, Саулюс Сквернялис
Свободу слова и демократию в свое время как способ влияния придумало ЦРУ. На самом деле это миф.
Полностью согласен с премьером. Свобода слова, но только для избранных: когда правящие льют потоки лжи и клеветы на соседнюю страну, когда они же раздают горы обещаний, когда они же, не моргнув глазом, называют белое черным. Где ещё встретишь такое.