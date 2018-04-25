С. Сквярнялис будет баллотироваться в президенты Литвы

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в четверг заявил, что будет баллотироваться на предстоящих в мае выборах президента Литвы. «Я буду участвовать в выборах», – заявил премьер на встрече с жителями городка Русне.

С. Сквярнялис на следующей неделе должен формально получить поддержку правящего Литовского союза крестьян и «зеленых.

48-летний С. Сквярнялис возглавляет правительство с декабря 2016 года. До этого он был министром внутренних дел и генкомиссаром полиции.

По данным опросов общественного мнения, наиболее серьезными конкурентами С. Свярнялиса на президентских выборах будут независимый экономист Гитанас Науседа и выдвинутая оппозиционными консерваторами бывшая министр финансов Ингрида Шимоните. В четверг С. Сквярнялис назвал их двумя «назначенными наследниками» президента Дали Грибаускайте.

С. Сквярнялис заявил о своем решении на встрече с жителями Русне, до этого он осмотрел строительство эстакады в Русне. Эта эстакада важна в обеспечении сообщения во время ежегодных наводнений. Ее планируется завершить в мае этого года.

Обращаясь к жителям городка, премьер сказал, что эту проблему его правительство взялось решить после шестидесятилетнего бездействия других властей.

«Это было первыми шагами правительства, демонстрирующими, что нам важен каждый человек», – сказал С. Сквярнялис.

Первый тур выборов состоится 12 мая, а второй, если потребуется 26 мая.

BNS