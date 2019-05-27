С. Сквярнялис говорит, что его планы на будущее необязательно связаны с «аграриями»

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Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис призывает Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) обновляться и укреплять партийные отделения, а также говорит, что от этого может зависеть, будет ли он работать с этой силой и в дальнейшем.

Когда он пришел голосовать на выборах в воскресенье, С. Сквярнялис сказал, что не будет комментировать предположения «аграриев» относительно будущего или выхода из правящей коалиции, и сказал, что у него есть свои планы. Каковы они, премьер не раскрывает, он только подтвердил, что они необязательно связаны с «аграриями», а также высказал немало критики в отношении политической силы, делегировавшей его в премьер-министры.

«Необязательно. Партия «аграриев» иногда принимает решения, которые бывают довольно неожиданными, или председатель партии делает какое-нибудь довольно неожиданное заявление. Очень трудно говорить о планах «аграриев», каковы они», — сказал премьер журналистам в штабе «аграриев» в воскресенье вечером.

И все же он обещает, что после выборов президента и Европарламента (ЕП) отношения с «аграриями» должны оставаться такими же, и поблагодарил за поддержку «аграриям», особенно «блоку беспартийным», который присоединился только перед выборами в сейм в 2016 году.

«Может быть, кто-то забыл, есть и блок партийных, и блок беспартийных, потому что на выборах победил объединенный список. Многие из этих людей — мои соратники и в любом случае я благодарен им за поддержку, за совместную работу», — объяснил С. Сквярнялис.

На вопрос, готов ли он продолжать сотрудничество с будущим президентом, оставаясь на посту премьера, он ответил, что эта «интрига не должна долго продолжаться, потому что хотелось бы, чтобы в государстве не было хаоса».

«Думаю, что в ближайшие недели это должно проясниться», — сказал он.

Вместе с тем премьер сказал, что вероятный раскол ЛСКЗ был бы «самой плохой ситуацией» и что как видит все предпосылки для работы с «аграриями».

«Многое будет зависеть от самого ЛСКЗ, сделает ли политическая партия выводы после всех трех выборов, будут ли изменения, действительно ли есть желание стать современной, демократической партией, видеть, что XXI век, говорить о людях, которые молоды, родились в независимой Литве и, придя на выборы, не знают ни о том, что были колхозы, ни о том, что такое был советский строй или тот или иной политик, мнения о которым противоположны», — сказал глава правительства.

С. Сквярнялис также говорит, что партии нужно «найти путь к сердцам и умам этих людей», а также в большей степени ориентироваться не только на регионы, но и на крупные города.

Он призвал увеличивать ряды партии, усиливать ее отделения, чтобы не было ситуаций, когда «возникает проблема, кого выдвигать в мэры», но не говорит о вероятной смене лидера.

«Политическая партия не может быть ориентирована только на регионы, на село. Города очень важны, горожанам тоже должно быть что-то предложено. Если партия будет видеть потребность в изменениях, обновлении, в том, чтобы воспринимать вызовы XXI века, тогда — да. Если нет — тогда посмотрим», — сказал, отвечая на вопрос, связывает ли он свое будущее с «аграриями».

Премьер также не сказал, за кого из кандидатов он голосовал на выборах президента, отметив, что проголосовал «за процветающую Литву».

В ответ на высказывание уходящей президента Дали Грибаускайте о том, что жителям Литвы повезло, что во второй тур вышли именно эти кандидаты, С. Сквярнялис сказал, что у президента «всегда были свои симпатии и антипатии».

По поводу выборов Европарламента С. Сквярнялис сказал, что получить два мандата было бы для «аграриев» «очень хорошим результатом».

BNS