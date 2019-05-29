С. Сквярнялис говорит, что хочет в корне переформатировать кабмин Литвы

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что после президентских выборов хотел бы в корне переформатировать кабинет министров.

«Если бы это было мое решение, кабинет точно изменился бы в корне», — сказал он во вторник журналистам в сейме.

Однако глава правительства отказался подробнее комментировать эту тему.

Он не раскрыл и свои планы. Сложит ли свои полномочия после вступления нового президента в должность или же подаст в отставку. Премьер сказал, что еще не встретился с избранным президентом Гитанасом Науседой.

«Когда я сочту это необходимым, я вам детализирую», — сказал С. Сквярнялис о своих планах.

«В любом случае я политик, ответственный за то, что происходит в государстве. Я премьер-министр. Но в любом случае я как человек, гражданин, и как политик — за стабильность. Я за то, чтобы после того, как приступит к работе новый глава государства, не случился бы в стране какой-нибудь политический кризис. Хотелось бы, чтобы можно было провести в жизнь те ожидания людей, которые прозвучали во время выборов», — добавил он.

С. Сквярнялис также упомянул, что хотел бы активно участвовать в переговорах о расширении правящей коалиции.

«Я бы хотел активно участвовать в расширении коалиции. Думаю, что это тоже важно в плане решений 12 июля и будет зависеть от того, каким будет расклад политических сил в сейме», — сказал премьер.

Перед первым туром президентских выборов правящие «аграрии» грозили выйти из правящей коалиции, если проиграют выборы президента и Европарламента (ЕП). Перед вторым туром сообщили, что остаются у власти и что постараются расширить правящую коалицию.

Присоединиться к ней предлагается представителям партии «Порядок и справедливость» и Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.

Вступление в должность избранного в воскресенье президента Г. Науседы запланировано на середину июля.

Согласно Конституции, после избрания нового президента правительство слагает полномочия, а президент в течение 15 дней представляет сейму кандидатуру премьер-министра.

Конституционный суд объяснил, что если не меняется правящее большинство, то на пост премьера должен быть представлен сложивший полномочия политик. После того, как сейм утверждает премьера, президент назначает его на должность и поручает ему формирование правительства.

BNS