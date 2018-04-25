С. Сквярнялис — кандидат «аграриев» на президентских выборах в Литве

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В минувшую субботу Литовский союз крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграрии») утвердил премьер-министра Саулюса Сквярнялиса в качестве кандидатуры партии на предстоящих в мае выборах президента Литвы.

В этой номинации премьер соперничал со спикером сейма Викторасом Пранцкетисом.

В ходе тайного голосования за С. Сквярнялиса проголосовал 461 делегат съезда, а за В. Пранцкетиса -103. Шесть бюллетеней были признаны недействительными.

Премьер в субботу заявил на съезде, что видит себя в качестве «реальной альтернативы кандидатам консерваторов».

«Я видел, как эта упомянутая политическая сила работала два года – когда всеми силами стремились остановить бюджет, налоговую реформу, реформу пенсионной системы», – сказал премьер.

Он отмел критику по поводу того, что его политической деятельности мешает его прежняя карьера в полиции.

«Кто боится полицейского? Боятся те, кто привык жить, как клещи, натянувшие деньги государства, то есть деньги нас всех, кто продавался группам бизнес-интересов, кто латал государственный счет, кто обогащался на государственных предприятиях, как на своих личных или партийный кормушках», – сказал С. Сквярнялис.

Премьер не является членом ЛСКЗ, но с этой партией участвовал в парламентских выборах.

BNS