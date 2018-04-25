С. Сквярнялис: Литва может быть голосом Израиля в ЕС

🔊 Воспроизвести

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва будет стараться посредничать в диалоге между Евросоюзом (ЕС) и Израилем, чтобы позицию еврейского государства лучше понимали в Европе.

После встречи в Иерусалиме с президентом Израиля Реувеном Ривлином сказал, что «Литва могла бы быть голосом Израиля в ЕС».

«Литва — друг Израиля и мы должны помочь лучше понять ситуацию Израиля в ЕС. Мы будем стараться посредничать в диалоге между ЕС и Израилем, чтобы позиция Израиля была лучше понята», — сказал С. Сквярнялис для пресс-релиза.

Литва традиционно входит в число наиболее твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе, отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиции с США.

Однако в последнее время литовской дипломатии все чаще приходилось лавировать между расходящимися мнениями ЕС и США, например, в вопросе о признании Иерусалима столицей Израиля.

Во время визита С. Сквярнялис принял решение не посещать палестинские территории.

Некоторые критики говорят, что, избегая критиковать Израиль за политику в отношении палестинцев, Литва вредит единой позиции ЕС и демонстрирует недостаточное уважение к международному праву.

Во вторник вечером С. Сквярнялис встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

BNS