С. Сквярнялис: Литва поддерживает позиции Ирландии в процессе Brexit

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Находящийся с визитом в Ирландии литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис выразил поддержку позиции этой страны в процессе выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Как сообщила в понедельник пресс-служба премьера, на встрече с ирландским премьером Лео Варадкаром С. Сквярнялис обсудил развитие двухсторонних отношений, перспективы будущего сотрудничества, а также выразил веру в будущее ЕС, единство его членов и ценностей.

«Премьер С. Сквярнялис выразил солидарность и поддержку нынешнего соглашения между Ирландией и Северной Ирландией, а также акцентировал, что Литва в контексте Brexit понимает и поддерживает позицию Ирландии. Мирное соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение -BNS) 1998 года и его соблюдение важно не только для Ирландии, но и всего ЕС, Brexit не может происходить за счет Ирландии», – говорится в сообщении пресс-службы премьера.

По словам С. Сквярнялиса, есть надежда на слаженный выход Соединенного Королевства из ЕС, однако правительство Литвы готовится и возможному выходу без соглашения. В ходе беседы, кроме прочего, затрагивались темы более тесного сотрудничества ЕС и НАТО, политики Восточного партнерства ЕС.

BNS