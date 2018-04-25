С. Сквярнялис: «Мяч — на стороне России»

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Литве следует ответственно относиться к своим национальным и экономическим интересам, однако говорить о возобновлении отношений с Россией достаточных оснований пока нет, утверждает баллотирующийся в президенты премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Есть ли основания для какой-то «перезагрузки» отношений? Я их точно не вижу. Мяч — на стороне России. И если соседнее государство хочет строить конструктивные отношения, с той стороны должен быть какой-то позитивный сигнал. Пока этого нет», – сказал С. Сквярнялис каналу LRT.

Премьер подчеркнул, что никогда не говорил о стратегическом партнерстве с Россией, особенно «пока у нас такая ситуация с уважением к международному праву».

«Об этом нет даже речи. Мы говорим о защите интересов своей страны. Давайте посмотрим, на каком уровне государства Евросоюза сотрудничают и общаются – они вполне четко отстаивают свои интересы, как экономические, так и национальные. Мы тоже должны это делать», – сказал С. Сквярнялис.

В январе прошлого года премьер выступил с идеей возобновления деятельности межправительственной комиссии Литвы и России, которая не работает уже несколько дет. По его словам, двусторонний диалог можно было бы распространить на вопросы торговых связей, энергетики, перевозок, сельского хозяйства, транспорта, ситуации с учителями литовского языка в Калининградской области.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после замечаний премьера тогда сказал, что «в настоящее время нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне».

Последний раз комиссия во главе с министрами провела заседание в Литве в октябре 2011 года.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ