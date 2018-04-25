С. Сквярнялис остается премьером, если проиграет президентские выборы

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Премьер Саулюс Сквярнялис будет предложен для дальнейшего руководства правительством, даже, если проиграет президентские выборы, заявил в интервью литовской деловой газете Verslo Zinios председатель правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ, «аграриев») Рамунас Карбаускис.

«Нынешний премьер действительно будет сильным кандидатом, который сможет победить на выборах. Никаких окончательных решений ни С. Сквярнялис, ни партия пока не приняли», — сказал в интервью газете Р. Карбаускис. Он прогнозировал, что кандидатура С. Сквярнялиса будет предложена и для дальнейшего руководства правительством, поскольку «было бы глупо и необдуманно менять премьера, который хорошо выполняет свою работу».

«От решения ЛСКЗ будет зависеть, кто будет предложен в качестве премьера новому президенту. Это решение вряд ли будет зависеть от того, как кандидат выступил на выборах. Если говорить о С. Сквярнялисе, о его возможностях остаться премьером, если он не будет участвовать в президентских выборах или проиграет на них, могу лишь сказать, что он, вероятно, будет предложен для дальнейшего выполнения своих обязанностей», — рассуждал лидер «аграриев».

В ответ на вопрос о возможных наиболее реальных кандидатах партии в премьеры, если все же это не будет С. Сквярнялис, Р. Карбаускис сказал, что это не рассматривалось и не планируется рассматривать по причине неактуальности.

BNS