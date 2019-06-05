С. Сквярнялис остается

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В подписанном главами трех литовских партий меморандуме о правящей коалиции указано, что премьером остается Саулюс Сквярнялис, а пост председателя Сейма получает Социал-демократическая трудовая партия Литвы (СДТПЛ). Меморандум подписали СДТПЛ, СКЗЛ и партия «Порядок и справедливость».

«О том, что премьер-министром остается С. Сквярнялис, а пост председателя Сейма принадлежит СДТПЛ, уже достигнута договоренность», – сказал информационному агентству BNS председатель Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Рамунас Карбаускис.

Сейчас пост спикера Сейма занимает представитель «аграриев» Викторас Пранцкетис. Однако он не намерен уходить с должности и считает, что это личное желание Р. Карбаускиса, а не позиция парламента.

Он также обвинил лидера партии в авторитарном правлении и предложил ему покинуть пост председателя партии.

Между тем Р. Карбаускис обвинил В. Пранцкетиса в «попытке спровоцировать государственный кризис» и сказал, что такие заявления председателя Сейма являются из ряда вон выходящими и не отражают мнения партии.

«Я очень сомневаюсь, что те слова, которые мне нужно сказать, имеют что-то общее с волей членов партии», — сказал председатель СКЗЛ.

«Находясь в отчаянии и злости председатель Сейма просто не понимает, что, говоря о партийных делах, он сильно путает ситуацию, в которой имеет место такое безоглядное желание сохранить свой пост, а это затмевает ему понимание того, что это проблема уже не СКЗЛ и отношений друг к другу. Это объективная реальность», – добавил он.

Р. Карбаускис заявил, что он «ведет себя неадекватно», споря о возможности оставаться на должности.

«Каждый уважающий себя политик должен понимать, что он не назначается навечно, а назначается на срок, пока действует коалиционное соглашение, и он представляет правящее большинство», – сказал политик.

По его словам, В. Пранцкетис «станет смешным для любого, кто хотя бы немного интересуется политикой».

«Если он думает, что ему удастся сохранить свою позицию, давайте представим себе, как это будет выглядеть. Он точно не будет представлять правящее большинство. Это будет председатель Сейма, который представляет сам себя», – сказал Р. Карбаускис.

Однако В. Пранцкетис удивлен, почему позиция председателя Сейма включена в коалиционные переговоры, хотя «это уставная должность, и человек на эту должность избирается Сеймом», и по ней можно дискутировать в начале работы парламента.

Глава парламента цитировал Устав Сейма, что председатель Сейма избирается на четырехгодичный срок полномочий, но может быть освобожден от должности в конкретных случаях.

Р. Карбаускис напомнил, что в ближайшее время премьер представит этот меморандум избранному президенту Гитанасу Науседе, а если он согласится с принципами правящего большинства, то премьер не будет уходить с должности.

Кроме того, в пятницу планируется встреча премьера с лидером Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) Вальдемаром Томашевским, с которым также предполагается договориться об участии в будущей коалиции. Однако, как сказал В. Томашевский информационному агентству BNS, его партия не спешит подключаться к формированию правящего большинства.

В новом коалиционном правительстве ЛСДТП будет претендовать на три министерских портфеля, партия «Порядок и справедливость» – на два.

По словам Р. Карбаускиса, пока существует договоренность только о позициях премьера и председателя Сейма, а министерские портфели и позиции глав парламентских комитетов будут поделены на более поздних этапах переговоров.

У коалиции с «аграриями», социал-трудовиками, представителями ПС и ИАПЛ в Сейме будет 77 голосов из 141.

Кроме того, Р. Карбаускис считает, что если не удастся сменить председателя Сейма, то сложившаяся ситуация может привести к досрочным парламентским выборам.

«Если не произойдет смены на позиции председателя Сейма, коалиционный договор не будет действовать. Если он не будет действовать, тогда у предлагаемого Союзом крестьян и зеленых премьера Саулюса Сквярнялиса не будет возможности формировать правительство. Это значит, что мы идем к ситуации, в которой неизбежно должны быть осуществлены внеочередные выборы», – сказал Р. Карбаускис BNS.

Председатель «аграриев» сказал, что В. Пранцкетис – «прекрасный председатель Сейма, никто в этом не сомневается», но сменить его обязывает соглашение с будущими партнерами по коалиции.

Подготовлено литовскими СМИ