С. Сквярнялис предлагает восстановить деятельно Литовско-российской межправительственной комиссии

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что Литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность.

“Я думаю, что да”, – заявил в четверг премьер радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, следует ли возобновить работу комиссии.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватить вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

Однако он подчеркнул, что Литва не поменяет своей принципиальной позиции и риторики по стратегическим вопросам по Украине и санкций Москвы.

С. Сквярнялис в интервью заявил, что у него вызывают смех интерпретации о том, что его заявления о России обусловлены приближающимися президентскими выборами. Премьер пока не комментирует, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2019 году.

С. Сквярнялис в последние дни несколько раз заявлял, что Литва является единственным из государств Евросоюза, которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией, поэтому нужно создать каналы для двухстороннего диалога.

BNS

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