С. Сквярнялис предлагает восстановить межправительственную комиссию Литвы и РФ, министр осторожен

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что не собиравшаяся на заседания шесть лет на заседания Литовско-российская межправительственная комиссия могла бы возобновить свою деятельность, однако глава МИД пока с осторожностью оценивает такую возможность.

“Я думаю, что да”, – заявил в четверг премьер радиостанции Ziniu radijas, отвечая на вопрос о том, следует ли возобновить работу комиссии.

Премьер, предложивший возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы охватить вопросы торгового, энергетического, транспортного сотрудничества, затронуть сферы сельского хозяйства, перевозчиков, ситуацию с учителями литовского языка в Калининградской области.

В последний раз заседание комиссии под руководством министров состоялось в Литве в октябре 2011 года.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс после замечаний премьера повторил позицию, что “сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне”.

“Межправительственную комиссию возглавляют министры – министр иностранных дел с литовской стороны, министр транспорта с российской стороны. Последнее заседание состоялось 3-4 октября 2011 года, после этого российская сторона откладывала встречи, и следующего заседания не было”, – сказал BNS Л. Линкявичюс.

Энергетика и сельское хозяйство

С. Сквярнялис утверждает, что отсутствие контактов на уровне министров и вице-министров Литвы и России “вредит интересам государства и наших граждан”, однако он подчеркнул, что Литва не изменит своей принципиальной позиции и риторики по стратегическим вопросам, связанным с Украиной и санкциями в отношении Москвы.

По словам премьера, Литва и Россия должны обсуждать планы разделения энергетических систем, синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой.

“Если говорить об энергетике, то здесь осуществлются два крупных проекта, это, прежде всего, наша синхронизация и отключение от так называемого кольца БРЭЛЛ, но давайте не будем забывать что как мы, и другие страны БРЭЛЛ также проводят технические работы для отключения, чтобы отключиться или избежать последствий отключения. Это не только технические, но и политические вопросы, которые должны решаться технически на определенном уровне”, – сказал С. Сквярнялис.

До сих пор должностные лица Литвы акцентировали, что Еврокомиссия должна вести переговоры с Москвой по вопросу синхронизации.

С. Сквярнялис также сказал, что Литва должна заботиться об экспорте пищевых продуктов в Россию.

“Я думаю, что мы должны заботиться о том, чтобы наши продукты отправлялись и не оценивались только через политическую призму, что в России является частным явлением. Возникает политическое указание, и тогда тот или иной продукт или товар становятся небезопасным или вредоносным”, – сказал премьер.

“Никто не говорит о перезагрузки отношений, дружбе. Дружба и партнерство – две разные вещи”, – сказал премьер.

Аргументы за и против

В интервью С. Сквярнялис сказал, что у него вызывают смех интерпретации о том, что его заявления о России обусловлены приближающимися президентскими выборами. Премьер пока не комментирует, будет ли он баллотироваться на пост главы государства в 2019 году.

“Сейчас такая ситуация, что определенные политические деятели, возможно, некоторые обозреватели пытаются клеить этикетки – кандидат Кремля, Путина. Мне вообще смешно, что пытаются смотреть через призму президентской кампании. Это вызывает у меня смех и улыбку”, – сказал премьер.

С. Сквярнялис в последние дни несколько раз заявлял, что Литва является единственным из государств Евросоюза, которое не поддерживает никаких рабочих контактов на политическом уровне с Россией, поэтому нужно создать каналы для двухстороннего диалога.

С аннексии Крыма и до сих пор Литва не проводила никаких встреч с высокопоставленными представителями России. Соседние Латвия, Эстония и Польша поддерживают с Россией связи на уровне министров и вице-министров.

Крупные Европейские страны общаются с Москвой и на высшем уровне – в мае прошлого года в России с визитом находилась Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон принимал Владимира Путина в Версале.

Литва основывает призывы изолировать Россию на том, что возврат к обычным отношениями будет расценен как уступка, и может лишь поощрить агрессивную политику Кремля. Выступающие за диалог утверждают, что только путем общения можно предотвратить возможные крупные конфликты и оказать влияние на поведение страны, отказаться от изоляции Литву не раз призывали и партнеры в Западной Европе.

BNS

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