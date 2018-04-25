С. Сквярнялис: президент делала все, чтобы правительству было сложнее работать

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Премьер Саулюс Сквярнялис во вторник обвинил президента Далю Грибаускайте в том, что она затрудняет работу правительства и правящего большинства.

«Президент Республики постоянно – два с половиной года – целенаправленно работала с оппозицией, радовалась победе оппозиции и делала все, чтобы как правительству, так и правящему большинству было бы как можно сложнее принимать нужные Литве решения. Сейчас это очевидно подтверждается», – заявил глава правительства журналистам в сейме.

«Я очень рад тому, что то, что долгое время отрицалось, но все же было высказано первым утром после выборов в сейм, что к сожалению, победили не те, и сейчас это публично признается», – утверждает он.

Так С. Свярнялис реагировал на высказывания главы государства в последние дни.

В воскресенье Д. Грибаускайте сказала журналистам, что адресованное Белоруссии предложение премьера по превращению Белорусской АЭС в станцию, работающую на газе, является антиконституционным, а некоторые его решения в сфере внешней политики несут международный позор Литве.

Советник президента Миндаугас Линге во вторник заявил радиостанции Ziniu radijas, что на муниципальных выборах победила оппозиция, а люди не склонны поддерживать национальную политику.

С. Сквярнялис утверждает, что все эти заявления свидетельствуют о том, что Д. Грибаускайте участвует в избирательной кампании.

Он утверждает, что будет общаться с президентом в будущем, как с «человеком, который активно участвует в предвыборной кампании».

С. Сквярнялис баллотируется на предстоящих в мае президентских выборах.

BNS