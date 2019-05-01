С.Сквярнялис принял предложение Минска о проведении переговоров

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис объявил во вторник, что он принимает предложение Беларуси о проведении переговоров по созданию совместной системы мониторинга строящейся Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, но признал, что надеялся, что Минск рассмотрит идею замены атомной электростанции на газовую.

Так он сказал после того как Беларусь отклонила его предложение о переоборудовании АЭС ​​на газ.

«Предложение договариваться о создании общей системы радиационного мониторинга настраивает на оптимистический лад», — сказал Сквярнялис журналистам в Доме правительства.

«Думаю, мы воспользуемся этим шансом, ибо речь заходит о безопасности наших людей», — добавил он.

По словам премьер-министра, такая система позволит Литве наблюдать за изменениями радиационного фона на электростанции и за возможными инцидентами.

Он также сказал, что для обсуждения этих вопросов должны встретиться министры энергетики Литвы и Беларуси.

В ответе премьер-министра Беларуси Сергея Румаса премьер-министру Литвы от 22 апреля говорится, что предложение о замене атомной электростанции на газовую электростанцию ​​нецелесообразно с технической и экономической точек зрения.

С.Сквярнялис выразил надежду, что Минск оценит его предложение, поскольку сами белорусы объявили, что стремятся к меньшей энергетической зависимости от российского газа.

В письме премьера Литвы Беларуси предлагалось поставлять газ на конвертируемую электростанцию ​​с терминала сжиженного газа в Клайпеде.

«Теперь эта зависимость от российского газа заменяется полной зависимостью от российского электричества, в том числе и от ядерного топлива», — сказал Сквярнялис.

Однако С.Румас предложил Литве возобновить диалог с целью создания совместной группы для анализа деятельности Островецкой атомной электростанции и объектов, связанных с закрытием Игналинской АЭС, а также по созданию общей системы радиационного контроля.

Между тем С.Сквярнялис сказал, что позиция Литвы в отношении Островецкой АЭС существенно не меняется.

«Мы придерживаемся той же позиции, что это — не безопасный объект, мы также будем настаивать на устранении недостатков, выявленных в ходе стресс-теста», — сказал премьер-министр.

По его словам, Литва по вопросу устранения недостатков обратится в Европейскую комиссию в ближайшее время.

Беларусь: в настоящее время Литва согласовывает текст Соглашения о сотрудничестве и обмену информацией о потенциальных ядерных авариях — ожидается, что оно будет подписано до доставки первой партии ядерного топлива для Островецкой АЭС, заявил ранее глава Государственной инспекции по безопасности ядерной энергии Михаил Демченко. По его словам, документ носит технический характер и касается раннего оповещения о возможных авариях.

Минск постоянно откладывает дату запуска первого реактора электростанции — сейчас он ​​запланирован на осень этого года.

Литва является главным критиком электростанции, которая расположена в 50 километрах от Вильнюса, и в прошлом году признала Островецкую электростанцию ​​небезопасной, угрожающей национальной безопасности, окружающей среде и здоровью населения. Минск отвергает такую ​​критику.

Литва обещает заблокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на этой электростанции, и тем самым усложнить проект. Однако другие европейские страны не согласились с предложением Вильнюса о более широком бойкоте.

BNS

Автор: Homoatrox , Ссылка