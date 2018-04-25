На посту президента Сквернялис рассмотрел бы перенос посольства Литвы в Иерусалим

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что если станет президентом, то рассмотрит возможность перенесения посольства страны в Израиле в Иерусалим.

По словам С. Сквярняилса, перенос посольства по примеру американцев мог бы укрепить двухсторонние связи с Израилем и с США.

«Я бы не видел здесь никакой трагедии, если бы мы вернулись к вопросу и рассмотрели бы возможности переноса нашего посольства в Иерусалим», – заявил во вторник С. Сквярнялис, представляя свои приоритеты внешней политики.

Он отмечает, что Литва не должна избегать дискуссии, в ней следует взвесить все плюсы и минусы.

По словам С. Сквярнялиса, перенос посольства стал бы новым импульсом в отношениях с Израилем с сферах безопасности и торговли.

Премьер утверждает, что такой шаг открыл бы возможность для более тесного сотрудничества и с США, а также продемонстрировал, что «США не только на словах наш партнер, но и в определенных острых дискуссионных вопросах» мы стоим на той же стороне.

Выступая в центре Восточно-европейских исследований, он подчеркнул, что излагает эту позицию как кандидат в президенты, а не как глава правительства Литвы.

В мае США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, однако большинство Европейских стран не поддерживают этот шаг.

Статус Иерусалима является одним из острейших вопросов в конфликте израильтян и палестинцев.

Еврейское государство считает Иерусалим своей неделимой столицей, а палестинцы стремятся к тому, чтобы восточная часть Иерусалима была бы признана столицей их будущего государства.

BNS