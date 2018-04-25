С. Сквярнялис с латвийским премьером обсудили двухсторонние проекты

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В пятницу в Вильнюсе глава литовского правительства Саулюс Сквярнялис встретился с новым премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшом. По сообщению вице-канцлера Кабмина Дейвидаса Матулёниса, премьеры обсудили региональные проекты.

«Были обсуждены наши двухсторонние региональные проекты – проект синхронизации ЛЭП, Rail Baltica, также обсудили с латышами, есть ли какие-либо шаги с их стороны по поводу ратификации морской границы», – сообщил BNS Д. Матулёнис.

По его словам, хотелось бы, чтобы в отношениях Литвы и Латвии было больше позитивной динамики, а назначение нового премьера К. Кариньша – было шансом на улучшение отношений.

«На самом деле, кажется, что мы можем надеяться, и для этого (улучшения отношений – BNS) есть основания, и хотелось, чтобы это воплотилось. Несомненно, с каждым новым руководителем идет поиск новых возможностей, так что это один из таких случаев», – добавил Д. Матулёнис.

К. Кариньш был назначен премьером Латвии в конце января. С. Сквярнялис уже успел встретиться с ним в Риге, во время февральской встречи глава правительств Балтийских стран.

BNS