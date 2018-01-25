С. Сквярнялис: спецслужбы не будут вмешиваться в “экономические процессы” компаний

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис убежден, что спецслужбы не будут вмешиваться в “экономические процессы” трех частных компаний Orlen Lietuva , Achema и Telia Lietuva после того, как службам было разрешено проверять крупные сделки этих компаний.

“Сейчас самое важное иметь четкий механизм – закон предусматривает, что правительство должно утвердить порядок. Чтобы это не использовалось как инструмент, используемый спецслужбами для участия в экономических процессах, не имеющих ничего общего с обеспечением интересов национальной безопасности”, – сказал премьер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas .

По его словам, соседи Литвы на востоке демонстрируют примеры вмешательства спецслужб в деятельность компаний, однако в Литве этого не будет.

“Мы видим эти риски, когда в некоторых государствах, особенно к востоку от Литвы, спецслужбы активно участвуют в экономических процессах. Я даже не рассматриваю такой возможности, что что-то похожее может произойти и в Литве, но всегда возникают люди, которые пытаются интерпретировать или воспользоваться ситуацией”, – сказал премьер.

На этой неделе литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятый сеймом закон, который позволяет органам государственной власти проверять крупные сделки трех частных компаний Orlen Lietuva , Achema и Telia Lietuva , а также их запрещать, если констатирована угроза для национальной безопасности.

Согласно закону, проверке могут подвергаться те сделки, стоимость которых превышает 10% годовой выручки компании. Если правительство сочтет, что сделка не отвечает интересам национальной безопасности, ее нельзя будет заключить.

Закон об охране важных объектов для обеспечения национальной безопасности также будет применяться в отношении крупнейших государственных предприятий, начиная с Lietuvos gelezinkeliai (Литовских железных дорог) и заканчивая Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты).

При обсуждении закона больше всего дискуссий возникло относительно того, не чрезмерно ли вмешательство государства в частный бизнес.

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva находится в управлении шведского предприятия, нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй – в управлении польского государственного концерна Orlen . Более половины акций Achemos grupe принадлежит Лиде Лубене.

Глава Департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис в конце октября в интервью BNS говорил, что литовская разведка хочет заранее получать информацию, чтобы преградить путь опасным инвестициям из России.

Оценку положениям этого закона также дадут эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) перед принятием решения о том, пригласить ли Литву вступить в эту организацию в нынешнем году.

BNS

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