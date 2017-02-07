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С.Сквярнялис: трудно придумать, чем ещё можно помочь Украине

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 07, 13:00   |   Комментариев: 10

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва Украине оказывает всестороннюю помощь, и обещает поддерживать эту страну и впредь.

Это он заявил в ответ на призывы лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса о срочном выделении гуманитарной помощи жителям города Авдеевка, а также об усилении политического давления на Россию в связи с нарушением Минских соглашений.

“Говоря об отношениях с Украиной, пожалуй, трудно придумать, чем конкретно учреждения и правительство Литвы могут ещё помочь. Во всех форматах, где идёт речь о позиции главы государства, правительства, о моей, как премьер-министра, мы во всех форматах, где только участвуем, тему Украины не упускаем”, – отметил во вторник в передаче радиостанции LRT radijas С.Сквярнялис.

Он подчеркнул, что гуманитарная и не только гуманитарная помощь Украине “поставляется постоянно по потребностям”.

Только в Авдеевке, городе на востоке Украины, за минувший уик-энд погибло не менее 35 человек. Эти данные подтвердили как должностные лица Украины, так и поддерживаемые Россией сепаратисты. Такого большого количества жертв не было кульминационного момента конфликта в 2015 г. Украина и сепаратисты договорились, что до полуночи воскресенья из города с 25-тысячным населением будет выведена вся тяжёлая техника.

BNS

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Комментарии читателей (10)
  1. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 02 07 at 21:02

    Это просто отвлечение электората от насущных проблем. На кой хрен завоевывать Прибалтику ? Чтобы вновь обрести нахлебников ? Пусть Штаты девочек окучивают.
    Важные вопросы надо решать:
    “Сегодня в Эстонии, Латвии и Литве проживают 1,31 млн, 1,96 млн и 2,85 млн человек соответственно. В составе союзного государства в 1990 г. населения было заметно больше: в Эстонии — на 250 тыс. человек, в Латвии — на 700 тыс. человек, в Литве — на 850 тыс. человек.
    За четверть века Прибалтика в целом потеряла более 21% жителей”. И конца этому не видно.

    Государства Балтии неуклонно движутся в…

  2. (78.158.2.140) Дак пишет:
    2017 02 07 at 20:01

    Если бы Литва не лезла на Украину, то там был бы мир и покой.
    Поддерживать Порошенку – позор!

  3. (78.158.2.140) Вася пишет:
    2017 02 07 at 19:59

    Потрошенку и Трупчинова ждет Гаага.

  4. (89.22.201.4) украинка пишет:
    2017 02 07 at 19:57

    Путлера ждет Гаага!

  5. (83.181.187.48) Обед на троих за 150 литов без алкоголя пишет:
    2017 02 07 at 17:28

    Помочь можно! Снова послать туда Граужиненю и Нуланд. А если серьезно то страны уже нет. Этот зоопарк что сейчас сложно назвать страной.

  6. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 07 at 16:37

    Там Украина собирается напасть на Россию и как раз понадобится помощь Литвы.Вот будет где развернуться!!!

  7. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 07 at 16:04

    Ветер в голове Сквярнялиса и его сотоварищи,помощники- убийцы гражданского населения. В своей стране не могут навести порядок,а стараются быть везде как затычка в бочке лишь бы укусить Россию.Бумеранг он не только в Африке,бараковские замашки когда-нибудь боком выйдут.

  8. (86.100.96.59) Батька Махно пишет:
    2017 02 07 at 15:38

    Ветер дует,потому что деревья качаются.Вот логика Сквярнялюса со товарищи.

  9. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 07 at 14:54

    поздно думать! надо было хотя бы не лезть туда в 2014 это была бы самая лучшая помощь и для бывшей Украины(ноне Скакуасии) и для самой Литвы

  10. (185.15.227.211) Читатель пишет:
    2017 02 07 at 14:19

    И за эту не только гуманитарную когда-нибудь придётся ответить…






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