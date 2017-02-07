Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что Литва Украине оказывает всестороннюю помощь, и обещает поддерживать эту страну и впредь.
Это он заявил в ответ на призывы лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса о срочном выделении гуманитарной помощи жителям города Авдеевка, а также об усилении политического давления на Россию в связи с нарушением Минских соглашений.
“Говоря об отношениях с Украиной, пожалуй, трудно придумать, чем конкретно учреждения и правительство Литвы могут ещё помочь. Во всех форматах, где идёт речь о позиции главы государства, правительства, о моей, как премьер-министра, мы во всех форматах, где только участвуем, тему Украины не упускаем”, – отметил во вторник в передаче радиостанции LRT radijas С.Сквярнялис.
Он подчеркнул, что гуманитарная и не только гуманитарная помощь Украине “поставляется постоянно по потребностям”.
Только в Авдеевке, городе на востоке Украины, за минувший уик-энд погибло не менее 35 человек. Эти данные подтвердили как должностные лица Украины, так и поддерживаемые Россией сепаратисты. Такого большого количества жертв не было кульминационного момента конфликта в 2015 г. Украина и сепаратисты договорились, что до полуночи воскресенья из города с 25-тысячным населением будет выведена вся тяжёлая техника.
Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис, Украина
Это просто отвлечение электората от насущных проблем. На кой хрен завоевывать Прибалтику ? Чтобы вновь обрести нахлебников ? Пусть Штаты девочек окучивают.
Важные вопросы надо решать:
“Сегодня в Эстонии, Латвии и Литве проживают 1,31 млн, 1,96 млн и 2,85 млн человек соответственно. В составе союзного государства в 1990 г. населения было заметно больше: в Эстонии — на 250 тыс. человек, в Латвии — на 700 тыс. человек, в Литве — на 850 тыс. человек.
За четверть века Прибалтика в целом потеряла более 21% жителей”. И конца этому не видно.
Государства Балтии неуклонно движутся в…
Если бы Литва не лезла на Украину, то там был бы мир и покой.
Поддерживать Порошенку – позор!
Потрошенку и Трупчинова ждет Гаага.
Путлера ждет Гаага!
Помочь можно! Снова послать туда Граужиненю и Нуланд. А если серьезно то страны уже нет. Этот зоопарк что сейчас сложно назвать страной.
Там Украина собирается напасть на Россию и как раз понадобится помощь Литвы.Вот будет где развернуться!!!
Ветер в голове Сквярнялиса и его сотоварищи,помощники- убийцы гражданского населения. В своей стране не могут навести порядок,а стараются быть везде как затычка в бочке лишь бы укусить Россию.Бумеранг он не только в Африке,бараковские замашки когда-нибудь боком выйдут.
Ветер дует,потому что деревья качаются.Вот логика Сквярнялюса со товарищи.
поздно думать! надо было хотя бы не лезть туда в 2014 это была бы самая лучшая помощь и для бывшей Украины(ноне Скакуасии) и для самой Литвы
И за эту не только гуманитарную когда-нибудь придётся ответить…