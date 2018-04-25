С. Якялюнас: банк SEB или Swedbank должен быть продан

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В Литве и других Балтийских странах слишком высока концентрация банков шведского капитала, поэтому один из двух действующих в стране шведских банков — SEB или Swedbank –должен быть продан, говорит председатель анализирующего причины экономического кризиса 2009 года председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, «аграрий» Стасис Якялюнас.

По словам парламентария, такую рекомендацию можно было бы включить в выводы парламентского комитета — они будут представлены после окончания изучения обстоятельств экономического кризиса, который имел место десять лет назад.

«Швеция пока не намерена вступать в еврозону, а то, что евро для них не является домашней валютой, что Литва все еще зависим от банковской системы Швеции, является одним из факторов риска», — сказал парламентарий.

По словам С. Якялюнаса, «этот вопрос подлежит дискуссии», но об это говорят уже давно.

«Концентрация шведских банков слишком высока и представляет определенную угрозу. Это информация уже десятилетней или пятнадцатилетней давности», как выясняется из определенных разговоров», — сказал С. Якялюнас.

Сейм весной обязал Комитет по бюджету и финансам изучить, как прежние правительства вели финансы с 2005 года. Комитета анализирует деятельность правых и левых политических сил по управлению финансами страны. Расследование планируется завершить до 15 апреля 2019 года.

BNS