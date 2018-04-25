С.Якялюнас обратился в СРФП и ДГБ Литвы по поводу деятельности Revolut

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Двадцать первого декабря глава парламентского комитета по бюджету и финансам (КБФ) Литвы Стасис Якялюнас обратился в Службу финансовых расследований (СФР) и Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) по поводу деятельности британского финансового стартапа Revolut.

«Есть два мотива: по поводу бизнес-модели банка и публичной оценки, данной одним из руководителей банка о планах привлечения клиентов и выдачи кредитов, на основании быстрых и якобы технологичных решений. Другая информация, появившаяся публично, касается того, что среди акционеров банка могут быть лица, связанные с российской политикой. Я хочу, чтобы было подтверждено или опровергнуто, реальные это факты или нет», – сказал BNS С. Якялюнас.

В свою очередь, член правления Банка Литвы (БЛ, Центробанка) Марюс Юргилас на минувшей неделе сообщил журналистам, что Revolut не представляет риска для потребителей и напротив – повышает конкуренцию. С Якялюнас утверждает, что вопрос Revolut будет обсуждаться в БЛ в начале февраля.

«Следует выяснить обстоятельства, обсудить и с Банком Литвы. Я не знаю, есть ли в правлении Банка Литвы единое мнение по поводу выдачи лицензии (…) Я не располагаю достаточной информацией, поэтому обратился в эти ведомства (СРФП и ДГБ – BNS). После дискуссий будет более полная картина», – отметил С, Якялюнас.

По его словам, к любому новому банку, особенно к такому инновативному, как Revolut, следует относиться осторожно.

«Банки — это особый бизнес. Они создают деньги, создают покупательную способность, оказывают значительное влияние на экономические процессы, фактически проводят экономическую политику в большинстве стран, в том числе и в Литве, поэтому любой новый банк, особенно инновативный, и в данном случае, с такими амбициями, на это следует смотреть очень ответственно и осторожно», – заявил парламентарий.

По словам С. Якялюнаса, прочие банки, получившие лицензии специализированного банка в Литве нельзя сравнивать с Revolut – последний значительно более крупный игрок, поэтому и риск выше.

Revolut получил лицензию специализированного банка в Литве в декабре. Лицензии также получила кредитная уния Mano unija, ранее сменившая название на Mano bankas, а также European Merchant, принадлежащий британской группе Akce.

Возможность учредить специализированный банк в Литве появилась в начале 2017 года, когда вступило в силу соответствующее законодательства. Банки этого типа должны соответствовать всем требованиям, выдвигаемым к банкам, однако для них предусмотрено более низкое требование уставного капитала в 1 млн евро, ограничено право предоставления инвестиционных услуг.

BNS