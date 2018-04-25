С января 2019 года Swedbank снизит лимиты платежей с использованием карт кодов

🔊 Воспроизвести

В связи с ужесточением требований ЕС в отношении технических стандартов аутентификации клиентов, с начала следующего года Swedbank начнет постепенно уменьшать лимиты платежей с использованием карт кодов, а c 9 сентября 2019 года Swedbank полностью откажется от использования карт кодов.

С 10 января 2019 года дневной лимит платежей, который можно будет совершить с использованием карты кодов, составит 100 евро. С 7 марта лимит будет снижен до 50 евро, а с 6 июня – до 20 евро.

Другие ограничения, касающиеся пользователей карт кодов в переходный период

С 14 марта 2019 пользователи карт кодов больше не смогут авторизоваться в мобильном приложении Swedbank, используя карту кодов. Средой использования мобильного приложения являются смартфоны, для которых с начала 2017 года существует бесплатное цифровое средство авторизации Smart—ID.

О глобальном характере таких изменений говорит и тот факт, что с 1 апреля 2019 года вступит в силу еще одно, не связанное со Swedbank ограничение, которое вводится международными платежными организациями, в том числе VISA и Mastercard. Согласно новым требованиям, коды от кодовых карт интернет-банка не будут приниматься в качестве средства авторизации при оплате в интернете покупок с помощью банковских платежных карт.

А 14 сентября 2019 года вступит в силу Делегированный регламент Европейской комиссии №2018/389 в отношении технических стандартов по строгой аутентификации пользователей.

Причина ограничений – безопасность клиентов

Технология карт кодов появилась 20 лет назад, и сегодня многие европейские страны от нее отказываются. Главной причиной отказа от использования карт кодов является забота о безопасности пользователей, так как нанесенные на карте коды не являются динамичными: они повторяются, а поскольку коды напечатаны прямо на карте, они доступны третьим лицам, также пользователь карты может сам передать их мошенникам.

Swedbank начал постепенно отказываться от карт кодов в июле этого года, шаг за шагом ограничивая возможности использования и тем самым способствуя своевременному переходу на другие средства аутентификации.

Так, с прошлого года клиентам банка доступна новая цифровая альтернатива – бесплатное мобильное приложение Smart—ID, которое используют уже примерно 300 000 клиентов Swedbank.

Лимиты вводятся, чтобы снизить риск опоздания

Прогресс есть, но он недостаточен. Как показывает статистика, клиенты активно переходят на новые средства аутентификации. Так, с июня по сентябрь число подключений к цифровым каналам банка с использованием карты кодов сократилось на 11%, в то время как число подключений с помощью Smart-ID выросло на 34%, а с помощью генератора кодов – на 15%.

Однако этого недостаточно, чтобы свести к минимуму все риски, так как почти 500 000 клиентов банка по привычке все еще используют карту кодов. К сожалению, многие намерены отложить переход на новое средство аутентификации на последний момент.

Как действовать, чтобы избежать неудобств?

Swedbank рекомендует клиентам своевременно поменять карту кодов на другое подходящее им средство аутентификации. В качестве альтернативы кодовой карте банк предлагает бесплатное мобильное приложение для смартфонов Smart-ID или генератор кодов.

baltic-course.com